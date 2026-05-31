Si no fuiste, tendrás que esperar 6 meses: el guachinche tradicional de Tenerife en el que el churrasco “no falla”

El guachinche El Churrasco, ubicado en el enclave de La Corujera, en Santa Úrsula, se consolida como una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía en Tenerife. A través de una reciente reseña de la cuenta @buensaborcanarias, el establecimiento destaca por su propuesta de carnes a la brasa, donde la espada y su famoso churrasco son los protagonistas indiscutibles de la mesa.
La experiencia culinaria en este rincón del norte comienza con productos de la tierra que preparan el paladar para platos contundentes. El queso fresco es uno de los entrantes más celebrados por los comensales que buscan autenticidad. Este producto local marida con el vino de cosecha propia, un tinto que el creador de contenido define como una opción que “nunca falla” y que representa la esencia del cultivo tradicional en la zona.
Sin embargo, el verdadero reclamo de este guachinche en Santa Úrsula reside en su dominio del fuego. La carne de cochino se presenta en formato de espada, una brocheta generosa acompañada de papas fritas del mundo.
@buensaborcanarias Hoy tocó subir hasta La Corujera, en Santa Úrsula, para disfrutar de un clásico que nunca falla: Guachinche El Churrasco / Bodega El Zacatín 🍷🔥 Pocos platos, buen vino y un ambientazo de esos que te dejan loco. De los guachinches tradicionales de verdad, de los que ya quedan poquitos en Tenerife. ¿Y todavía no lo conoces? Pues ojo, porque solo estará abierto hasta el 31 de mayo. Después cierran por fin de cosecha y no vuelven hasta noviembre, ya con el vino nuevo 🍇🍷 Así que ya sabes… aprovecha antes de que bajen la persiana 👌 #Guachinche #Tenerife #SantaÚrsula #LaCorujera #GuachincheElChurrasco ♬ sonido original – Buen sabor Canarias
El ritual del churrasco: sabor sin cubiertos
Uno de los momentos más virales de la visita es la técnica para degustar el plato que da nombre al local. Según explican, para disfrutar del churrasco de forma óptima, es necesario darle la vuelta antes de comenzar a cortarlo.
La recomendación es prescindir de cuchillo y tenedor para entrar en contacto directo con la textura de la carne. La jugosidad de la pieza, sumada a las vistas panorámicas que ofrece el comedor, convierte el almuerzo en una experiencia sensorial completa.
Aunque el flujo de clientes es constante gracias a su fama en redes sociales, los visitantes deben tener en cuenta el calendario del local. El Churrasco ha finalizado su actividad el este 31 de mayo, cumpliendo con la tradición de cerrar al agotar el vino de la cosecha. Se trata de un adiós temporal, ya que la reapertura está prevista para el mes de noviembre, coincidiendo con la llegada del vino nuevo.