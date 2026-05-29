Si tienes alguno de estos nombres en tu DNI, mañana podrás entrar gratis al Siam Park

El parque acuático Siam Park celebrará el próximo sábado 30 de mayo, con motivo del Día de Canarias, una iniciativa especial vinculada de forma directa a las raíces y a la identidad del Archipiélago.
Durante esta jornada festiva, la compañía permitirá el acceso gratuito a todas aquellas personas que tengan nombres que aparezcan registrados en la lista oficial de menceyes guanches o princesas canarias seleccionados para la campaña.
La promoción ha sido comunicada formalmente por el considerado mejor parque acuático del mundo a través de sus canales oficiales de redes sociales. Según especifica la propia empresa en su anuncio, el propósito de esta medida es realizar un reconocimiento explícito y un guiño directo a la identidad canaria y a las raíces de las islas.
Para poder beneficiarse de esta promoción exclusiva, los usuarios que posean en su documentación oficial alguno de los nombres incluidos en la campaña únicamente deberán cumplir con un requisito administrativo básico: presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la taquilla del recinto el mismo día del evento. Tras la correspondiente verificación de la identidad por parte del personal, se validará el acceso gratis a Siam Park.
Entre la selección de nombres determinados para la jornada figuran denominaciones históricas estrechamente ligadas a la cultura aborigen canaria. El listado abarca tanto nombres masculinos vinculados a antiguos jefes tribales como nombres femeninos tradicionales de la historia local.
La lista completa de nombres válidos para entrar de forma gratuita a las instalaciones de Siam Park este sábado incluye los siguientes catorce registros oficiales:
- Acaimo
- Beneharo
- Añaterve
- Adjoña
- Pelinor
- Romen
- Pelicar
- Bencomo
- Tegueste
- Dácil
- Guayarmina
- Guacimara
- Cathaysa
- Arminda
La puesta en marcha de esta campaña coincide de manera exacta con una de las fechas más señaladas del calendario autonómico en el Archipiélago. La organización ha estructurado esta propuesta con el objetivo de vincular la conmemoración institucional del Día de Canarias con el ocio y las actividades desarrolladas en el recinto.