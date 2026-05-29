El peligroso componente estético tras la repentina muerte de la influencer Roseli Fernandes

La influencer y maquilladora brasileña Roseli Fernandes ha fallecido a los 48 años tras someterse a un procedimiento estético en una clínica privada de São Paulo, Brasil.
Las autoridades del país sudamericano ya han iniciado una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del deceso.
El suceso se desencadenó el pasado 26 de mayo, fecha en la que la ciudadana brasileña acudió al centro médico con el objetivo de realizarse un aumento de glúteos mediante infiltraciones. Según los reportes del caso, la situación clínica de Fernandes empeoró de forma drástica apenas unas horas después de la intervención quirúrgica.
La afectada comenzó a experimentar fuertes dolores, molestias severas y un rápido deterioro general en su estado de salud. La gravedad de las complicaciones médicas provocó que, tan solo 24 horas después de la operación estática, la mujer perdiera la vida.
Cabe señalar que se ha dado a conocer que Fernandes habría gastado más de 10 mil dólares en dicho procedimiento.
Investigación por presunta negligencia médica
La policía y las autoridades sanitarias brasileñas mantienen abierta una línea de investigación. El objetivo principal de las pesquisas es determinar si existió algún tipo de negligencia médica durante el procedimiento de infiltración o en el posterior protocolo de atención de urgencia recibido por la paciente.
Los focos de la investigación técnica se centran en el producto utilizado para la intervención. Los datos preliminares apuntan al uso de PMMA (polimetilmetacrilato) como la posible causa directa del fallecimiento de la maquilladora.
El PMMA es un material acrílico empleado habitualmente como sustancia de relleno. Su utilización genera una fuerte controversia en el ámbito sanitario internacional debido a los graves efectos adversos que genera cuando se aplica de manera incorrecta o en cantidades excesivas.
Los riesgos del PMMA en estética
Especialistas médicos y cirujanos plásticos advierten de manera recurrente sobre los peligros asociados a este componente. Entre las principales complicaciones vinculadas al uso de PMMA se encuentran el desarrollo de infecciones agudas, embolias y complicaciones respiratorias severas, además de daños irreversibles en los órganos internos.
El caso de Fernandes se suma a la reciente pérdida de otra figura de las redes sociales en el país. El pasado 15 de mayo falleció la creadora de contenido conocida como Vó do Céu (“Grandma From Heaven”) a los 106 años.
Su nieta, Inmaculada Moura, fue la encargada de comunicar oficialmente el deceso a través de su cuenta de Instagram el pasado 19 de mayo. Céu se había convertido en una celebridad digital en los perfiles de su nieta gracias a la publicación de vídeos humorísticos y reflexiones cotidianas que obtuvieron un notable alcance en la comunidad digital.