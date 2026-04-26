El misterio de Tamyris Teixeira: encuentran muerta a la influencer en una playa de Río

La influencer brasileña y abogada Tamyris Teixeira aparece muerta en una playa de Río de Janeiro tras permanecer varios días desaparecida. El hallazgo de su cuerpo el pasado viernes en la zona de Botafogo desata un profundo misterio debido a las extrañas circunstancias del suceso.
La creadora de contenido, de 37 años, fue vista por última vez el pasado 18 de abril en la playa de Leblon. Según los informes policiales, el rastro de la joven se perdió cuando decidió entrar al agua durante una tarde de ocio con amigos.
El misterio de la desaparición en la playa de Leblon
Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde. Teixeira compartía la jornada con un grupo de conocidos en el litoral carioca antes de desaparecer en el mar. Su familia recibió la alerta un día después, cuando los trabajadores de la zona advirtieron que sus pertenencias seguían abandonadas en la arena. La distancia entre el punto de desaparición y el lugar del hallazgo ha generado diversas hipótesis.
El portal de noticias g1 señala que el fallecimiento de la influencer brasileña presenta múltiples anomalías. Los servicios de emergencia locales aseguran que el estado del mar era favorable y que no existía riesgo evidente de ahogamiento. Además, los bomberos confirman que no recibieron ningún aviso de socorro o llamada de auxilio durante el incidente.
Contradicciones y sospechas sobre la muerte de Tamyris Teixeira
La investigación se centra ahora en el comportamiento de su círculo cercano. Varios testigos declaran que el grupo consumió bebidas alcohólicas durante gran parte de la tarde. La madre de la víctima cuestiona la versión oficial del ahogamiento accidental. “La playa estaba llena; no hay manera de que alguien pueda ahogarse en una playa concurrida sin que nadie lo note”, afirma la progenitora en declaraciones a medios locales.
Tamyris Teixeira Santos compaginaba su carrera como abogada con una presencia activa en redes sociales. Su perfil de Instagram, enfocado en el bienestar y las artes marciales, acumula miles de mensajes de condolencias. La comunidad deportiva brasileña lamenta la pérdida de una mujer joven que destacaba por su disciplina y estilo de vida saludable.
La policía civil de Río de Janeiro mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer si hubo negligencia o intervención de terceros. Los resultados de la autopsia serán determinantes para confirmar las causas exactas de la muerte.