Muere Karolina Krzyzak, la influencer que solo se alimentaba de frutas y pesaba 22 kilos

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Karolina Krzyzak, la conocida creadora de contenido polaca que ha fallecido a los 27 años de edad. El trágico suceso ha tenido lugar en Bali, Indonesia, lugar donde la joven residía de forma temporal. Su cuerpo fue localizado en la habitación del hotel donde se hospedaba, después de que sus allegados dieran la voz de alarma al no recibir noticias suyas durante varios días.
Los peligros de la dieta extrema tras la muerte de Karolina Krzyzak
Las primeras informaciones apuntan a que la causa principal del fallecimiento estaría relacionada con un cuadro de desnutrición severa. Según fuentes cercanas y medios locales, la joven seguía desde hace años una dieta frugívora, un régimen alimenticio basado única y exclusivamente en el consumo de frutas. Esta práctica extrema habría llevado su cuerpo a un límite incompatible con la vida.
Testigos del establecimiento hotelero donde se alojaba Karolina han aportado detalles estremecedores. Según los trabajadores, la apariencia de la joven en sus últimos días era sumamente frágil: presentaba una piel excesivamente pálida, los huesos marcados y una movilidad reducida que le impedía hacer vida normal. Se estima que, en el momento de su fallecimiento, el peso de la ‘influencer’ apenas alcanzaba los 22 kilogramos.
Una investigación abierta en Bali por desnutrición
A pesar de que el estado físico de Karolina Krzyzak era evidente, la joven habría rechazado asistencia médica en repetidas ocasiones. Los empleados del hotel, preocupados por su aspecto, le ofrecieron ayuda profesional que ella declinó para continuar con sus hábitos alimenticios. Las autoridades de Bali han iniciado una investigación forense para determinar si, además de la falta de nutrientes, existieron complicaciones psicológicas o trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que agravaran la situación.
El fallecimiento ha generado un intenso debate sobre la exaltación de la delgadez en plataformas como Instagram o TikTok. Expertos en salud advierten que el frugivorismo sin supervisión puede derivar en fallos orgánicos súbitos, desequilibrios metabólicos irreversibles y paros cardiacos. La muerte de Karolina Krzyzak se convierte así en una señal de alerta sobre los riesgos de seguir consejos nutricionales extremos sin base científica.
La noticia ha causado una profunda consternación entre sus miles de seguidores, quienes ahora cuestionan la falta de filtros ante contenidos que promueven cuerpos al límite de la supervivencia. Organizaciones especializadas recuerdan que la anorexia y la restricción alimentaria son las patologías psiquiátricas con mayor índice de mortalidad en la actualidad.