Petite Lorena, humorista, sobre su experiencia de hablar con acento canario: “Yo lo noto”

La humorista y actriz canaria Petite Lorena vuelve a triunfar en los medios. La artista, natural del municipio de El Paso, ha reflexionado sobre el impacto de nuestra forma de hablar fuera de las islas. Sus palabras sobre la identidad canaria se han producido en una reciente intervención para RTVE.
Petite Lorena reside actualmente en Madrid por motivos profesionales. La cómica canaria confiesa en la televisión pública que nota una reacción muy clara cuando habla en la capital de España. “Somos el Caribe europeo”, afirma con orgullo.
La actriz explica que su forma de hablar llama la atención, pero siempre de manera positiva. “Noto que no es la generalidad. Siempre me miran como ‘qué guay’, no es un rechazo”, asegura.
Petite Lorena reconoce que, al expresarse con su acento natal en la Península, se siente “un poco como ave exótica”.
El éxito tras la gira de ‘Tremenda’
Esta defensa de la oralidad canaria coincide con un gran momento profesional. Su último espectáculo, titulado Tremenda, cerró su gira por el Archipiélago con un éxito rotundo. Colgó el cartel de entradas agotadas en el Teatro Circo de Marte, en La Palma.
En una entrevista previa con DIARIO DE AVISOS, la artista ya mostró su amor por la tradición de las islas.
De hecho, Lorena definió su obra como un proyecto que “nace de la cultura de la oralidad de nuestras abuelas”. Para la humorista, esa esencia canaria “no se puede reducir a un like”.