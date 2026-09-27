Lucía, creadora de contenido, tras el peligroso momento vivido en unos charcos de La Palma: “Que salga en redes no significa que sea seguro”

Una joven ha compartido en Instagram el peligroso momento vivido en unos charcos del norte de La Palma, en el municipio de Garafía, después de que una persona que se encontraba de visita tuviera dificultades para salir del agua al ser arrastrada por el mar.
La autora del vídeo, Lucía, conocida en Instagram como @luwithdiam0nds, relata que todo ocurrió mientras se encontraba en la zona y que, finalmente, el episodio quedó “en un susto”. La joven ha aprovechado las imágenes para lanzar una advertencia sobre los riesgos de acudir a enclaves naturales que se hacen populares a través de las redes sociales.
“Estábamos en unos charcos de La Palma cuando vimos cómo una persona que estaba de visita casi se ahoga porque el mar empezó a arrastrarla”, explica en la publicación.
“No todos los lugares que aparecen en redes son seguros”
Lucía ha decidido no revelar la ubicación exacta de los charcos. Según explica, no pretende ocultar espacios de la Isla, sino evitar que las imágenes puedan animar a otras personas a acudir al lugar sin conocer previamente sus condiciones.
“No todos los lugares que aparecen en redes son lugares seguros para bañarse”, advierte.
La joven pone el foco especialmente en un fenómeno habitual en Instagram, TikTok y otras plataformas: vídeos de piscinas naturales, charcos y zonas costeras que muestran el paisaje en condiciones favorables, pero que no permiten conocer cómo se encuentra el mar en otro momento.
“A veces vemos un vídeo de un sitio precioso y pensamos: ‘yo también quiero ir’. Pero detrás de ese vídeo no vemos el estado del mar ese día, las corrientes, el oleaje o si realmente conocemos cómo acceder y salir de ese lugar”, señala.
Por ese motivo, ha optado por no identificar públicamente el enclave donde se produjo el incidente.
Su advertencia tras lo ocurrido en La Palma
La publicación incluye varias recomendaciones dirigidas especialmente a quienes descubren lugares de baño a través de las redes sociales.
Lucía pide consultar previamente el estado del mar, informarse sobre las condiciones de acceso y evitar entrar en el agua cuando la situación no sea segura.
También recuerda que la apariencia de un enclave en una fotografía o un vídeo puede ser muy diferente a las condiciones existentes cuando se visita.
“Que un sitio salga en redes no significa que sea seguro”, resume.
El vídeo muestra así un episodio que la propia joven utiliza para insistir en la necesidad de extremar las precauciones en zonas costeras naturales de La Palma, especialmente cuando se desconoce el comportamiento del mar o las vías de entrada y salida del agua.
“La naturaleza es preciosa, pero también hay que saber cuándo disfrutarla desde fuera”, concluye en su publicación.