Rescatan a un perro “solo y asustado” en medio de la TF-5

Un perro que se encontraba “solo y asustado” en la autopista del norte de Tenerife, la TF-5, ha sido rescatado en una situación de riesgo que, por fortuna, terminó únicamente en un susto.
El animal fue localizado en plena vía, en un punto de la autopista donde el tráfico supone un peligro tanto para cualquier peatón como para los conductores. Según se aprecia en el vídeo difundido en redes sociales, varias personas se movilizaron para ayudar al perro y evitar que pudiera ser atropellado.
Cruzaron la autopista con el perro en brazos
El momento más delicado se produjo cuando quienes auxiliaron al animal tuvo que cruzar la autopista con el perro en brazos, ya que su dueño se encontraba al otro lado de la vía.
La escena generó preocupación entre los conductores que circulaban por la TF-5, aunque la rápida reacción de quienes presenciaron lo ocurrido ayudó a que el rescate pudiera completarse.
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Los coches que se aproximaban también colaboraron al frenar al ver la situación, lo que permitió reducir el riesgo en un momento especialmente peligroso.
Finalmente, el perro pudo reunirse con su dueño y el episodio quedó en un susto. La intervención de las personas que participaron en el rescate y la colaboración de los conductores fueron claves para que la situación no acabara en una tragedia.