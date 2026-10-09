santa cruz

Santa Cruz de Tenerife derribará un edificio de casi 90 años para crear una nueva zona peatonal

El inmueble, situado en Salud-La Salle, presenta un notable deterioro y desprendimientos en su fachada
Santa Cruz de Tenerife derribará un edificio de casi 90 años para crear una nueva zona peatonal
Inmueble que será derribado para uso público. DA
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Infraestructuras, ha adjudicado a la empresa Excavaciones y Desmontes Estévez Méndez las obras de demolición del inmueble municipal situado en el número 20 de la calle Juan García Álvarez, en el distrito Salud-La Salle, por casi 40.000 euros.

El proyecto contempla un derribo, realizado en diferentes niveles y en un plazo de seis semanas, de una edificación de una planta construida en 1936, con unos 150 metros cuadrados, que alberga tres viviendas independientes y presenta un notable deterioro, con desprendimientos en uno de sus paramentos exteriores. La infraestructura es actualmente de titularidad municipal tras un procedimiento de expropiación forzosa.

La actuación responde al planeamiento general, que incluye esta parcela en una actuación aislada destinada a un área peatonal en la esquina de las calles Juan García Álvarez y José Escuder, con la demolición de la edificación afectada.

Noticias relacionadas
  1. Demolición de las canchas de bochas de Santa Clara para crear espacio urbanoDemolición de las canchas de bochas de Santa Clara para crear espacio urbano
  2. La cofradía de pescadores de San Andrés será demolida: "La voz de los vecinos les ha dado igual"La cofradía de pescadores de San Andrés será demolida: “La voz de los vecinos ha dado igual”
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas