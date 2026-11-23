El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en Canarias en las elecciones generales del 29 de noviembre. Obtendría entre cinco y seis de los quince diputados que las Islas envían al Congreso. así lo refleja la encuesta e elaborada por Ágora Integral para DIARIO DE AVISOS y Canarias Ahora, a partir de 1.616 entrevistas telefónicas realizadas entre el 16 y el 20 de noviembre en las siete islas.
El Partido Popular (PP) quedaría en segunda posición con entre cuatro y cinco diputados, por debajo de los seis que logró en julio de 2023. Vox sería el gran beneficiado de la noche: pasaría de uno a tres escaños, uno más en Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife que perdió en 2023.
Unidad del Pueblo Canario (UPC), la candidatura que agrupa el espacio que en 2023 representó Sumar y buena parte del electorado de Nueva Canarias, conservaría un diputado por Las Palmas. Coalición Canaria-Primero Canarias (CC-PRICA) se arriesga a perder el único escaño que tiene en el Congreso, el que obtuvo por Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas no deja lugar a dudas: tres diputados para el PSOE, dos para el PP, dos para Vox y uno para UPC. La incertidumbre está en Santa Cruz de Tenerife, donde un único escaño, el séptimo, se lo disputan el tercer candidato del PSOE, el tercero del PP y la cabeza de lista de Coalición Canaria. Con los datos de la encuesta, ese escaño seguiría en manos nacionalistas, pero por menos de un punto de margen.
En intención directa de voto, la respuesta espontánea de los entrevistados, el PSOE alcanza el 35,0%, el PP el 24,2%, Vox el 16,7%, CC-PRICA el 12,8% y UPC el 7,2%. La estimación de voto, que es la que Ágora Integral utiliza para el reparto de escaños, reduce la ventaja socialista y eleva a PP y Vox.
El electorado llega a la última semana con el voto muy asentado: el 87,4% de los canarios dice tenerlo decidido. A la pregunta de quién prefieren como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (39,1%) aventaja en 6,9 puntos a Alberto Núñez Feijóo (32,2%), con Santiago Abascal tercero (17,2%).
En Las Palmas las cartas están echadas, en Tenerife se decide por menos de un punto
En la provincia oriental el reparto es firme. En la occidental, PSOE y PP están separados por unos 5.000 votos y CC por apenas 4.400 de quedarse fuera.
Vox empata con el PP
El PSOE gana en circunscripción de la provincia de Las Palmas con el 32,4% de los votos estimados y mantiene sus tres diputados. El dato más llamativo está detrás: Vox (21,6%) se queda a menos de un punto del PP (22,4%) y ambos obtendrían dos escaños. Los populares perderían uno de los tres que lograron en 2023 y Vox ganaría uno.
UPC consolida su diputado con el 14,2%, el mejor resultado de la izquierda a la izquierda del PSOE en todo el Archipiélago. Coalición Canaria–Primero Canarias, con el 7,1%, queda lejos de entrar. El reparto no admite sorpresas: el último escaño, el segundo de Vox, supera con holgura al primer aspirante excluido, el cuarto del PSOE.
Un escaño que lo decide todo
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, PSOE (32,3%) y PP (31,4%) llegan prácticamente empatados: la estimación los separa por unos 5.000 votos, menos de un punto. Vox irrumpe con el 16,6% y un diputado seguro. CC-Primero Canarias baja al 11,3% y UPC, con el 6,3%, se queda sin representación.
Los cinco primeros escaños están claros: dos serían para el PSOE, dos para el PP y uno para Vox. Los dos últimos se los reparten tres aspirantes: la cabeza de lista de CC-PRICA, el tercero del PSOE y el tercero del PP. Con los datos de la encuesta, entran Coalición Canaria y el PSOE, y el PP se queda a las puertas.
El margen es mínimo. A Coalición Canaria le bastaría perder unos 4.400 votos, alrededor de 0,8 puntos, para ceder su escaño al PP. Y si el Partido Popular adelantara al PSOE en Tenerife, serían los socialistas quienes se quedarían con dos diputados.
Valoración de los candidatos
Los cabezas de lista del PP y de Coalición Canaria salen mejor parados en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. Gustavo González de Vega (PP) obtiene un 5,3 frente al 4,9 de Sergio Ramos, y Cristina Valido (CC-PRICA) un 5,0 frente al 4,6 de Teodoro Sosa. En el PSOE, UPC y Vox la diferencia entre provincias es de una décima o menos.
Vox, el voto de los jóvenes: casi 4 de cada 10 menores de 25 años
El partido de Abascal triplicaría sus diputados en Canarias gracias a los nuevos votantes, a la abstención de 2023 y a una fuga del 11% del electorado del PP. Vox es el partido que más crece en la encuesta de Ágora Integral, y lo hace sobre un perfil muy definido. Entre los canarios de 18 a 24 años, el 37,9% declara que le votará, más del doble de su media en las Islas (16,7% en intención directa). Ese apoyo cae a medida que sube la edad hasta desaparecer entre los mayores de 75 años.
El perfil se acentúa por situación laboral. Vox alcanza el 64% de la intención de voto entre los estudiantes y el 50,3% entre quienes buscan su primer empleo. La precariedad laboral juvenil se está canalizando hacia Vox con una intensidad que no muestra ningún otro partido.
De dónde llegan sus votos
La matriz de transferencia, que cruza lo que cada entrevistado votó en 2023 con lo que piensa votar ahora, explica el salto:
- Nuevos votantes. Entre quienes no tenían edad o derecho a votar en 2023, el 57,7% elegiría a Vox, frente al 22,6% que optaría por el PSOE.
- Abstencionistas. De los que no votaron en 2023, el 19,7% lo haría ahora por Vox, casi lo mismo que por el PSOE (19,6%).
- Votantes del PP. El 11,3% de quienes votaron al PP en 2023 se pasa a Vox. Es la fuga más importante que sufre cualquiera de los grandes partidos.
- Votantes de Sumar. El 8,9% de quienes eligieron Sumar en 2023 se iría ahora a Vox.
A esa capacidad de atracción Vox suma el electorado más fiel de todos: retiene al 95,1% de quienes le votaron en 2023. Son también los que declaran más ganas de ir a votar: 8,7 sobre 10, frente a una media de 8,2.
El resto del tablero
El PSOE conserva al 94,1% de sus votantes de 2023 y apenas cede el 2,2% al PP y el 1,7% a UPC. El PP retiene al 87,1%, lastrado por la fuga hacia Vox. UPC recoge el espacio de la izquierda soberanista y alternativa: conserva al 76,4% de los votantes de Sumar y atrae al 67,5% de quienes votaron a Nueva Canarias-Bloque Canarista. Coalición Canaria-Primero Canarias retiene al 77,5% de su electorado de 2023, la fidelidad más baja entre los partidos con representación, y pierde el 8,5% hacia el PSOE y el 9,4% hacia el PP. Lo compensa en parte con el 27,5% de los antiguos votantes de Nueva Canarias.
A tener en cuenta: la intención de voto declarada por los jóvenes suele ser más alta que su participación real. El tramo de 18 a 24 años declara una probabilidad de votar de 9,1 sobre 10, la más alta de todas las edades, un dato que Ágora Integral recomienda leer con cautela.