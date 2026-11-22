El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reorganiza la operativa de líneas y paradas del Intercambiador de Santa Cruz a partir de mañana lunes como consecuencia del inicio de las obras de rehabilitación del firme en la calle Dr. Antonio Perera Reyes.
La primera fase de dichas actuaciones afectará al acceso a la dársena del servicio urbano de transporte, por lo que se habilitará la parada exterior de las líneas urbanas e interurbanas de mayor frecuencia, entre ellas 014 y 910, así como la línea 906 a partir de las 23:30 horas y las líneas nocturnas.
Asimismo, la ejecución de las obras incidirán en el paso peatonal de acceso a la dársena superior del Intercambiador, concretamente al acceso desde El Corte Inglés, que pasará a ser zona de tránsito de guaguas tanto hacia la dársena urbana como hacia el área destinada a la operativa de los servicios interurbanos.
Los cambios de la primera fase de las obras en la calle Dr. Antonio Perera Reyes, que se iniciarán el lunes, se prolongarán en torno a cinco días, afectando únicamente a la plataforma 1.
En este caso, la línea 014, en sentido hacia el Intercambiador de Santa Cruz, se desplazará desde la rotonda de la avenida Tres de Mayo hacia la calle Dr. Antonio Perera Reyes, habilitándose su parada final en el lateral del Intercambiador, donde la parada de taxi. En sentido hacia el Intercambiador de La Laguna, circulará por la avenida Víctor Zurita Soler, calle José Manuel Guimerá y puente Serrador, desde donde retomará su recorrido habitual.
En el caso de la línea 910, en sentido hacia el Intercambiador de Santa Cruz, desde la rotonda de la avenida Tres de Mayo continuará por la calle Dr. Antonio Perera Reyes y tendrá su parada final en el lateral del Intercambiador, en la dársena 39. En sentido San Andrés, se incorporará a la avenida de la Constitución, donde continuará con el recorrido habitual.
Por otro lado, la línea 020 tendrá su parada final en la dársena 43, delante de la línea 912.
Asimismo, las líneas que circulan por la calle José Hernández Alfonso y la avenida Tres de Mayo, en sentido Intercambiador, se desplazarán desde la rotonda de la avenida Tres de Mayo hacia la calle Fomento, girando en la rotonda de la Ermita de Regla y entrando al Intercambiador por la plataforma 2.