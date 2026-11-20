Los usuarios del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife deberán prestar atención a los cambios de paradas que entrarán en vigor este lunes 23 de noviembre. El Cabildo iniciará las obras de rehabilitación del acceso norte de guaguas, una intervención que obligará a trasladar temporalmente las líneas 910, 014 y 020, además de los servicios de conexión con los ferris y las paradas de taxi.
Los trabajos cuentan con una inversión de 82.179,97 euros y un plazo previsto de ejecución de un mes. El objetivo es mejorar la seguridad de la circulación en unas instalaciones por las que transitan diariamente miles de viajeros y que presentan desperfectos en diferentes zonas del pavimento.
El Cabildo de Tenerife ha organizado la intervención en dos fases para mantener operativo el Intercambiador y reducir las molestias a los usuarios del transporte público.
Qué guaguas cambian de parada en el Intercambiador de Santa Cruz
La primera fase de las obras comenzará el lunes 23 de noviembre y afectará al acceso norte, situado en la calle Doctor Antonio Perera Reyes.
Durante este periodo, Titsa modificará temporalmente la ubicación de tres de sus líneas, que pasarán a operar desde las siguientes dársenas:
- Línea 014: dársena 38, en el lateral del Intercambiador, frente a los juzgados.
- Línea 910: dársena 39, también en el lateral del edificio, frente a los juzgados.
- Línea 020 exprés: dársena 43, junto a la cafetería del Intercambiador y frente a la parada del tranvía. Esta línea conecta Santa Cruz con el Aeropuerto de Tenerife Norte.
Las líneas 014 y 910 ocuparán de forma provisional el espacio utilizado habitualmente por los taxis.
Los servicios de conexión con las navieras también cambiarán de ubicación:
- Fred. Olsen: dársena 45.
- Baleària: dársena 46.
Estas dos últimas paradas estarán situadas al final de la avenida Víctor Zurita Soler, a pocos metros de la ubicación provisional de la línea 020.
Cuánto durarán las obras y cuándo volverán las paradas habituales
El plazo previsto para completar la rehabilitación es de un mes, aunque los cambios en las paradas dependerán de la fase de ejecución.
Durante la primera etapa, los operarios renovarán el firme del acceso norte, una zona utilizada por más de 1.000 guaguas cada día, según los datos facilitados por el Cabildo.
Cuando finalicen estos trabajos, las líneas 910 y 014 regresarán a sus dársenas habituales.
A continuación comenzará la segunda fase, centrada en la renovación del pavimento de la zona exterior del Intercambiador, frente a los juzgados.
Durante esta etapa, los servicios de taxi, las conexiones con los ferris y la línea 020 permanecerán en sus ubicaciones provisionales hasta la conclusión de toda la intervención.
El Cabildo también establecerá itinerarios alternativos para determinados movimientos de guaguas y reforzará la señalización para orientar a peatones, viajeros y conductores.
Por qué se realizan las obras en el Intercambiador
La intervención responde al deterioro del pavimento en diferentes puntos de las instalaciones.
En el acceso norte se han detectado grietas, deformaciones y baches relacionados con el tránsito continuo de vehículos pesados.
En la zona exterior también se han localizado adoquines sueltos, hundimientos y puntos donde se acumula agua durante los episodios de lluvia.
Los trabajos consistirán en retirar los materiales deteriorados, renovar las capas del firme e instalar nuevas mezclas asfálticas. Además, se sustituirá el adoquinado de la zona exterior y se repondrá la señalización horizontal.
El proyecto ha sido adjudicado a Asyota Asfaltos y Obras S.L. por 82.179,97 euros, IGIC incluido.
El Cabildo pide atención a los cambios provisionales
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha reconocido que la intervención puede provocar molestias durante las próximas semanas.
“Somos conscientes de que estas obras pueden ocasionar molestias, por lo que pedimos disculpas de antemano y agradecemos la comprensión de la ciudadanía”, ha señalado.
García ha explicado que los trabajos se han organizado para reducir las afecciones al transporte y ha pedido a los usuarios que presten especial atención a la señalización y a las nuevas ubicaciones de las paradas.
Titsa también ha incorporado avisos sobre los cambios de las líneas 014, 020 y 910 en su información de servicio. Los viajeros pueden consultar las actualizaciones en la web oficial de Titsa.