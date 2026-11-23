El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha la campaña de plantación de flores de Pascua, con la que el municipio engalana sus calles, plazas, parques y jardines con motivo de las fiestas navideñas. Este año se plantarán un total de 47.950 unidades, que se distribuirán por los cinco distritos. El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “la flor de Pascua forma parte de la imagen de la Navidad en Santa Cruz y está muy vinculada a la manera en que vivimos estas fechas en nuestras calles y plazas, lugares de convivencia y encuentro de las familias chicharreras”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que “las plantas llegarán progresivamente a calles, plazas, parques y barrios de todo el municipio”. La campaña contempla 33.000 flores de Pascua rojas, 6.250 blancas y 1.600 rosas. A estas unidades se sumarán 2.500 Princetia rojas, 3.000 blancas y 1.600 rosas, que aportarán variedad cromática a los distintos espacios ajardinados del municipio capitalino.
Los trabajos se van a desarrollar entre otros emplazamientos, en la plaza de la Aguadora, en Santo Domingo; plaza Weyler; calle Robayna; calle Galcerán; Reloj de Flores y parque García Sanabria; plaza del Chicharro; calle El Pilar; calle Villalba Hervás; plaza de San Francisco; plaza José Arozena Paredes; plaza del Patriotismo; calle Suárez Guerra; Rambla de las Tinajas, plaza 25 de Julio y Rambla de Pulido.