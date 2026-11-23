La encuesta de Ágora Integral para DIARIO DE AVISOS y Canarias Ahora muestra que en Canarias la edad pesa en el voto tanto como la ideología. El PSOE crece de forma sostenida con los años: pasa del 32,4% entre los jóvenes de 18 a 24 años al 56,8% entre los mayores de 75, una diferencia de 24,4 puntos. Vox dibuja exactamente el recorrido contrario.
El PP traza una curva en forma de campana. Su mejor resultado, en torno al 29%, está entre los 45 y los 64 años, y se debilita entre los jóvenes (7,5% en el tramo de 18 a 24) y entre los mayores de 65. Coalición Canaria-Primero Canarias mejora en los dos extremos de la pirámide, sobre todo entre los mayores de 65. UPC mantiene un perfil estable, con su mejor registro entre los 25 y los 44 años.
Un voto casi cerrado
El 87,4% de los entrevistados asegura tener decidido su voto, el 11,1% admite que todavía podría cambiarlo y el 1,5% no sabe o no contesta. La fidelidad es idéntica en las dos provincias: 87,4% en Las Palmas y 87,8% en Santa Cruz de Tenerife. Las mujeres se muestran algo más abiertas a cambiar (12,8%) que los hombres (9,4%).
Por edades, la indecisión dibuja una U. Los mayores de 75 años son los más volubles (15,4%), seguidos de los tramos de 25 a 34 (13,3%) y de 35 a 44 años (12,9%). Los de 65 a 74 años son los más firmes: solo el 6,4% podría cambiar.
Por partidos, el electorado más blando es el de UPC: uno de cada cinco de sus votantes (20,6%) aún podría cambiar, el doble de la media. Le sigue Vox (13,8%). Los más fieles son los del PP (8,1%), el PSOE (9,1%) y Coalición Canaria–Primero Canarias (9,9%).
Quién irá a votar
La probabilidad media de acudir a las urnas el 29N es de 8,2 sobre 10, un nivel de movilización alto. Los votantes de Vox son los más decididos a votar (8,7), seguidos de los de UPC (8,5) y el PSOE (8,3). El PP (7,9) y, sobre todo, Coalición Canaria–Primero Canarias (7,8) muestran menos tirón. Es un dato relevante para CC: con su escaño pendiente de menos de un punto en Tenerife, la desmovilización es su principal amenaza.
Sánchez, preferido
Pedro Sánchez es el preferido por los canarios para presidir el Gobierno (39,1%), 6,9 puntos por delante de Alberto Núñez Feijóo (32,2%). Santiago Abascal suma el 17,2%, Ada Colau el 2,9% e Irene Montero el 1,8%. El 7,8% no elige a ninguno o no contesta.
La ventaja de Sánchez es menor que la del PSOE sobre el PP en intención de voto. La explicación está en Coalición Canaria: el 55,6% de sus votantes prefiere a Feijóo y solo el 19,9% a Sánchez. Los votantes de UPC se reparten entre Sánchez (30,4%), Colau (29,2%) y Montero (19,5%). En los tres grandes partidos estatales, la fidelidad al líder propio supera el 94%.
La edad vuelve a ser decisiva. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, Abascal es el favorito (40,0%), por delante de Sánchez (33,5%) y muy lejos de Feijóo (10,3%). Entre los mayores de 75, Sánchez arrasa con el 59,7%, Feijóo cae al 14,8% y Abascal se queda en el 0,4%.
Empate en el Senado: cinco del PP, cinco del PSOE y uno de ASG
Canarias elige 11 senadores en las urnas: tres en Gran Canaria, tres en Tenerife y uno en cada una de las otras cinco islas. Según la encuesta de Ágora Integral, PP y PSOE se repartirían 10 de ellos a partes iguales, y el undécimo sería para Agrupación Socialista Gomera (ASG).
En las dos islas capitalinas, los populares colocarían a dos senadores y los socialistas a uno. En las islas que eligen un solo senador, el PSOE ganaría en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro; el Partido Popular, en La Palma, y ASG mantendría La Gomera.
Senadores
Partido Popular, PSOE, Coalición Canaria-Primero Canarias y Frente Amplio-UPC presentan candidatura en las siete islas. Coalición Canaria no lograría ningún senador electo. A estos 11 se suman los senadores que designa el Parlamento de Canarias, que no se eligen en las urnas.