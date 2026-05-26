La tarta de queso más canaria llega por tiempo limitado: gofio, plátano y Munchitos

SayCheese by Néstor Pérez ha anunciado una propuesta muy especial para celebrar el Día de Canarias, que se conmemora este 30 de mayo. El local, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y especializado en tartas de queso, ha presentado una cheesecake que reúne tres sabores muy reconocibles del Archipiélago: plátano canario, gofio y topping de Munchitos.
La creación ha sido presentada por el establecimiento como una forma diferente de rendir homenaje a los productos y sabores de las Islas en una fecha marcada por la identidad canaria. “Nuestra cheesecake se viste de Canarias con tres imprescindibles: plátano canario, gofio y topping de Munchitos”, ha comunicado SayCheese by Néstor Pérez en sus redes sociales.
Una cheesecake con sabor a Canarias
La nueva propuesta combina la textura característica de la tarta de queso con ingredientes muy vinculados al paladar canario. El plátano canario aporta el toque dulce y reconocible de uno de los productos más emblemáticos de las Islas, mientras que el gofio suma un matiz tradicional muy presente en la gastronomía del Archipiélago.
El toque más llamativo llega con las papas Munchitos, utilizados como topping para completar una combinación pensada para sorprender y, al mismo tiempo, conectar con sabores familiares para muchos canarios.
“Tres sabores muy nuestros para celebrar el Día de Canarias de la forma que mejor sabemos: creando algo especial”, ha señalado el establecimiento, que ha acompañado el anuncio con un mensaje directo a la identidad local: “Porque lo de aquí sabe diferente”.
SayCheese by Néstor Pérez celebra el Día de Canarias con una edición especial
El lanzamiento llega en plena semana del Día de Canarias 2026, una fecha en la que comercios, restaurantes y pastelerías suelen apostar por propuestas especiales inspiradas en productos tradicionales del Archipiélago.
En este caso, SayCheese by Néstor Pérez refuerza su apuesta por las cheesecakes artesanales con una versión pensada para quienes buscan un dulce diferente, con referencias claras a la cultura gastronómica canaria y a algunos de sus sabores más populares.
La tarta de queso con gofio, plátano canario y Munchitos se suma así a las propuestas gastronómicas que estos días celebran Canarias a través de sus productos, sus recetas y su forma particular de entender la cocina.