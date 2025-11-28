Una de las mejores tartas de queso de Canarias abre en La Laguna: regalará 7 viajes gratis

Varguita Cheesecake, reconocida por trabajar exclusivamente con quesos canarios y por su lema “La tarta de queso que sabe a queso”, abre su segunda tienda en Tenerife, consolidando así su expansión en la isla.
La nueva tienda, en formato take away, abrirá el martes 2 de diciembre a las 17:00 horas en C/ Herradores, 86 (San Cristóbal de La Laguna), acercando su propuesta a un público lagunero y tinerfeño que busca sabor auténtico y un concepto claramente diferenciado.
En 2024, Varguita Cheesecake fue reconocida como Mejor Tarta de Queso en Pinolere 2024, un logro que refuerza su posicionamiento dentro del sector en Canarias.
Con motivo de esta apertura, la marca lanza la campaña:
“Saboreando tus islas, 7 días 7 destinos”
Una iniciativa en la que Varguita Cheesecake regalará 7 billetes de avión o barco para dos personas, ocultos dentro de su propio packaging.
No es sorteo. No es concurso. Son billetes reales que recibirán directamente quienes encuentren el destino en su compra: un ganador por día, durante siete días consecutivos.
Siete días. Siete destinos. A todas las islas Canarias
Las bases estarán disponibles en tienda y en los canales oficiales de la marca.
Con esta apertura, Varguita Cheesecake refuerza su crecimiento en Tenerife y su compromiso con el producto local y con el consumidor canario.