Joana y Jonay no dan crédito con las tablas XL de marisco y de carne en un guachinche de Tenerife: “Necesitamos luchadores”

Los creadores de contenido Joana y Jonay, de Guachinches Modernos, continúa con sus ‘rutas’ por los comedores de la Isla. Recientemente se han pasado por Valle Tabares, en La Laguna, para poner a prueba el estómago, y el resultado se ha vuelto viral por lo completas que han sido las raciones.
“Necesitamos luchadores para que vengan a ayudarnos”, bromeaba Joana al ver las dimensiones de lo que les servían en la mesa de El Guachinche del Sheriff.
La pareja, que acudió al local a probar su oferta, confesaba entre risas que pidieron un escaldón, unos champiñones y la clásica carne de cabra para ir calentando motores y “no hartarse mucho”.
Sin embargo, el verdadero pico de incredulidad del vídeo llegó con el desembarco de sus platos estrella: dos tablas monumentales que dividen el menú entre el mar y la montaña.
Una tabla XL para cuatro o cinco personas
Joana fue la encargada de desglosar la impresionante tabla marina. Un auténtico despliegue de calamares, pulpo, chocos, langostinos, churros de pescado, pimientos y papas (fritas y arrugadas) ante el que la tiktoker solo pudo exclamar un espontáneo: “O sea, ¿hola?”.
Por su parte, Jonay asumió los mandos de la tabla de carne, un festival para carnívoros compuesto por costillas, secreto, bistec, pechuga de pollo, chistorra y salchichas, todo sepultado bajo una montaña de papas fritas. “¿Qué más quieres? Aquí comen cuatro o cinco personas”, aseveraba el creador de contenido para justificar el reto.
El precio de este tipo de bandejas combinadas en este establecimiento lagunero (ubicado en el Camino el Rosarito y abierto de forma diaria) se sitúan en los 65,50 euros la opción de marisco y 55,90 euros la versión cárnica. Un desembolso que, a juzgar por las imágenes y el volumen de comida, requiere obligatoriamente ir acompañado para no salir derrotado.