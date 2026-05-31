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Joana y Jonay no dan crédito con las tablas XL de marisco y de carne en un guachinche de Tenerife: “Necesitamos luchadores”

Los creadores de 'Guachinches Modernos' pidieron un escaldón, unos champiñones y la clásica carne de cabra para ir calentando motores y "no hartarse mucho"
Joana y Jonay no dan crédito con las tablas XL de un guachinche de Tenerife
Joana y Jonay no dan crédito con las tablas XL de un guachinche de Tenerife. | TikTok
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Los creadores de contenido Joana y Jonay, de Guachinches Modernos, continúa con sus ‘rutas’ por los comedores de la Isla. Recientemente se han pasado por Valle Tabares, en La Laguna, para poner a prueba el estómago, y el resultado se ha vuelto viral por lo completas que han sido las raciones.

“Necesitamos luchadores para que vengan a ayudarnos”, bromeaba Joana al ver las dimensiones de lo que les servían en la mesa de El Guachinche del Sheriff.

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La pareja, que acudió al local a probar su oferta, confesaba entre risas que pidieron un escaldón, unos champiñones y la clásica carne de cabra para ir calentando motores y “no hartarse mucho”.

Sin embargo, el verdadero pico de incredulidad del vídeo llegó con el desembarco de sus platos estrella: dos tablas monumentales que dividen el menú entre el mar y la montaña.

Una tabla XL para cuatro o cinco personas

Joana fue la encargada de desglosar la impresionante tabla marina. Un auténtico despliegue de calamares, pulpo, chocos, langostinos, churros de pescado, pimientos y papas (fritas y arrugadas) ante el que la tiktoker solo pudo exclamar un espontáneo: “O sea, ¿hola?”.

Por su parte, Jonay asumió los mandos de la tabla de carne, un festival para carnívoros compuesto por costillas, secreto, bistec, pechuga de pollo, chistorra y salchichas, todo sepultado bajo una montaña de papas fritas. “¿Qué más quieres? Aquí comen cuatro o cinco personas”, aseveraba el creador de contenido para justificar el reto.

El precio de este tipo de bandejas combinadas en este establecimiento lagunero (ubicado en el Camino el Rosarito y abierto de forma diaria) se sitúan en los 65,50 euros la opción de marisco y 55,90 euros la versión cárnica. Un desembolso que, a juzgar por las imágenes y el volumen de comida, requiere obligatoriamente ir acompañado para no salir derrotado.

@guachinchesmodernos

🇮🇨 Más info aquí:👇 guachinchedelsheriff está arrasando con sus tablas. Hay tanto del mar como de la tierra y son ideales para compartir entre 4-5 personas 📝Han puesto una ruleta para fomentar las reseñas positivas y siempre hay premio 👉 Precio 1/2 Escaldón 5€ 1/2 Champiñones rellenos 5,50€ 1/2 Carne cabra 10,50€ Tabla marisco 65,50€ Tabla carne 55,90€ 🅿️Tiene un amplio parking ♿️ Es accesible 🚾No está adaptado 💳 Dispone de datáfono 📍 Camino el Rosarito, 4, Valle Tabares, La Laguna. Tenerife ⏰Abre todos los días ☎️ 922 24 92 80 ⚠️Obviamente no pudimos con todo 😄. Quisieron tener el detalle con nosotros y la comida fue de invitación . #guachinche #marisco #carne #tablas #tenerife

♬ sonido original – Jonay&Joana
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