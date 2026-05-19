El guachinche con vistas de Tenerife que tiene una carne difícil de encontrar: “Es asada con leña y muy sabrosa”

Las recomendaciones gastronómicas en el norte de Tenerife siguen arrasando en las redes sociales. En su último vídeo, los creadores del popular perfil de TikTok @guachinchesmodernos, Joana y Jonay, han descubierto a sus seguidores un rincón idílico que combina la cocina tradicional canaria con un paisaje espectacular. Se trata del Guachinche Tony y Virginia, ubicado en el municipio de La Victoria de Acentejo.
El establecimiento destaca desde el primer vistazo por su entorno. Según describe Joana en la publicación, “las vistas al barranco son muy bonitas y ahora está todo verdito”, convirtiéndose en el escenario ideal para disfrutar de un almuerzo tradicional.
La propuesta gastronómica del local arranca con entrantes clásicos muy cuidados en su presentación. “El quesito fresco lo presentan así, con un trocito de membrillo”, detalla Joana, antes de dar paso a unas cucharas tradicionales: “Estas son las garbanzas de bacalao”.
Sin embargo, el plato fuerte de la visita llega con un producto poco habitual en las cartas de la Isla. “Probamos una carne que es difícil de encontrar”, adelanta la creadora de contenido. Se trata del cabrito. “Es cabrito y tampoco es una cosa que suelas encontrar mucho por ahí”, apunta Joana, una elección que entra por los ojos desde el primer momento.
Al ver servir el plato, Jonay reacciona entusiasmado: “Huele rico, una pinta con el aceitito por encima…”, a lo que su compañera añade tras probarlo que “está espectacular, muy sabroso, no me lo esperaba así”.
Pescado y chuleta asada en leña
La variedad del menú también incluye opciones marinas muy solicitadas en las medianías del norte: “Es cherne con batata, aunque parece un ñame de locos, ¿no?”, bromean durante el vídeo.
Para los amantes de la carne, el Guachinche Tony y Virginia ofrece piezas de gran tamaño cocinadas a la manera tradicional. “Chuletita papá, es grande eh”, comenta Jonay mientras la compara directamente con la palma de su mano ante la cámara para demostrar sus dimensiones: “¿Mi mano es grande eh?”.
Joana detalla el secreto de su éxito: “su carne es asada con leña y muy sabrosa; dicen que en el hueso siempre está lo mejor”.
Postres caseros
El broche de oro lo pone la repostería del establecimiento, donde todo se elabora de forma artesanal. “Son todos caseros, es difícil elegir”, confiesa Joana. Finalmente, la pareja optó por probar dos de sus variedades más golosas: “Nos quedamos con uno de Maltesers y tartita de café”.