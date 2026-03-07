‘Guachinches Modernos’ lo tiene claro tras probar este plato de pescado salado con papas guisadas: “Te das cuenta de todas las veces que te la cuelan”

El popular perfil de TikTok @guachinchesmodernos ha vuelto a generar interés entre los amantes de la gastronomía local tras publicar un vídeo sobre un guachinche tradicional de Tenerife que solo estará abierto durante un tiempo muy limitado.
Se trata del Guachinche Los Felipes, ubicado en La Victoria de Acentejo, un establecimiento que, según explican Joana y Jonay, creadores de la cuenta, abrirá únicamente durante unos dos meses esta temporada.
“El máximo serán dos meses abiertos. Este año hay muy poco vino en los guachinches tradicionales”, explican en la descripción del vídeo, donde también muestran varios de los platos que probaron durante su visita.
Un guachinche tradicional con pocos platos
Como ocurre en muchos guachinches tradicionales de Tenerife, la carta es reducida y se centra en platos caseros. En el vídeo, Joana comienza mostrando un pan de gran tamaño, mientras comentan algunos de los platos que degustaron.
Uno de los que más llamó la atención fue el pescado salado con papas guisadas y gofio, que ambos destacan por su sabor.
“Cuando pruebas este pescado salado te das cuenta de todas las veces que te la cuelan en otros sitios con el pescado”, comenta Joana en el vídeo. “Este es el bueno”, añade Jonay.
Además del pescado, también probaron carne en salsa con castañas, aunque aseguran que uno de los platos más demandados por quienes visitan el local es el conejo en salmorejo.
“Yo no sé quién hace los calderos aquí, pero es un artista”, comenta Jonay mientras muestran algunos de los platos servidos.
La experiencia: espera y precio
La popularidad del lugar se refleja también en la afluencia de clientes. Según cuentan en el vídeo, llegaron a la una menos diez de la tarde y no pudieron sentarse hasta las dos menos veinte.
En total, pagaron 45 euros por dos personas, aunque explican que el precio de cada plato no estaba detallado, ya que el pago se realizó “de palabra”, una práctica habitual en algunos guachinches tradicionales.
“Todas las veces que he venido aquí, cada temporada, se superan más con la comida y con el vino”, asegura Joana.
Jonay también destaca la calidad de la bebida: “Este es uno de los mejores vinos que he probado este año”.
Ubicación y detalles del Guachinche Los Felipes
El Guachinche Los Felipes se encuentra en la calle San Antonio número 61, en La Victoria de Acentejo, uno de los municipios con más tradición de este tipo de establecimientos en el norte de Tenerife.
Según detallan los autores del vídeo:
- No dispone de datáfono, por lo que el pago debe hacerse en efectivo.
- El local sí es accesible.
- No tiene aparcamiento, y la zona puede resultar complicada si se acude en coche.
En cuanto al horario, explican que suele abrir de jueves a domingo a partir de las 12:00 horas, aunque este año no tienen totalmente confirmado el calendario.