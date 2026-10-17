Bernardo, empresario madrileño, lo tiene claro tras visitar Tenerife 20 veces: “Son la hospitalidad hecha persona”

“Tengo un problema con la gente de Tenerife”. Con esta frase comienza el vídeo que Bernardo Rivero, dueño de Doggy Bravo, ha compartido en TikTok para contar sus experiencias durante las numerosas visitas que ha realizado a la Isla.
“Habré venido unas 20 veces por amigos o por trabajo. Y no ha habido un solo viaje en el que no me haya pasado mínimo una vez”, explica el empresario, que utiliza esta introducción para relatar distintas situaciones que le han sorprendido durante sus estancias en Tenerife.
Una de ellas está relacionada con los cuatro veranos que pasó en la Isla acompañado de su familia. Según cuenta, unos amigos les propusieron viajar a Tenerife y, desde el primer momento, se encargaron de organizarles actividades.
“Todos y cada uno de los días que llegamos nos habían preparado un plan, bien ellos o bien sus amigos. La verdad, impresionante. Eso es hospitalidad y lo demás son tonterías”, afirma.
La anécdota de sus hijos durante las vacaciones en Tenerife
Bernardo recuerda especialmente la atención que recibieron sus hijos, que por entonces tenían entre nueve y 12 años. Como ocurre en muchas vacaciones familiares, los menores necesitaban actividades adaptadas a su edad.
Lejos de limitarse a organizar planes para los adultos, sus amigos buscaron también la manera de que los niños disfrutaran de su estancia.
“Junto con sus amigos, aquellos que tenían hijos de más o menos la misma edad, nos buscaron un plan con ellos casi todos los días”, relata.
El empresario pone este ejemplo para explicar por qué considera que la hospitalidad de los tinerfeños va más allá de recibir bien a quienes llegan de fuera.
Un desayuno en un campo de golf que le hizo cambiar de perspectiva
Otra de las experiencias que más recuerda ocurrió mientras jugaba al golf en Tenerife.
Bernardo, aficionado a este deporte, explica que en Madrid está acostumbrado a un ritmo mucho más acelerado. Por eso, cuando sus acompañantes le propusieron detenerse a desayunar en mitad de una partida, su primera reacción fue de sorpresa.
“Como estaba invitado, vamos para allá”, recuerda que pensó.
Pidieron tostadas y café mientras él observaba cómo otros jugadores se acercaban por detrás. Preocupado por retrasar la partida, comenzó a ponerse nervioso ante la posibilidad de que les adelantaran.
No obstante, ocurrió algo que no esperaba: los siguientes jugadores también se detuvieron en el quiosco para desayunar.
“En vez de ir a nuestro hoyo, vinieron también al quiosco y se pidieron su desayuno”, explica.
Aquella situación, aparentemente cotidiana, le hizo reflexionar sobre las diferencias en la manera de afrontar el tiempo.
Según reconoce, sus acompañantes le enseñaron “una vez más que la paciencia está bien pagada”.
“Son la hospitalidad hecha persona”
Después de compartir estas experiencias, Bernardo resume su opinión sobre las personas que ha conocido durante sus visitas a Tenerife.
“No sé de dónde sale esta gente. Siempre con una sonrisa, siempre serviciales… Son la hospitalidad hecha persona”, asegura.
El empresario reconoce que las atenciones recibidas le han dejado una sensación de agradecimiento hacia la Isla y sus habitantes.
“Total, me voy de Tenerife con deuda y yo las deudas las pago”, concluye.
Al final del vídeo, Rivero aprovecha para anunciar la apertura que su negocio, Doggy Bravo, tiene prevista en Tenerife el próximo 22 de octubre. Según explica, durante la apertura ofrecerá una bebida y un complemento gratis a quienes mencionen la palabra “Tenerife”.
Una iniciativa con la que, según el propio empresario, pretende corresponder al trato que ha recibido a lo largo de sus visitas a la Isla.