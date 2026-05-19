Tragedia en el sur de Tenerife: muere tras ser rescatado del mar en Las Galletas

Tragedia este martes en el sur de Tenerife. Un hombre ha fallecido tras ser rescatado del mar en la costa del municipio de Arona. El suceso ocurrió en la zona de Las Galletas, concretamente entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 14.06 horas. El aviso advertía de que una persona se encontraba en apuros en el agua y necesitaba ayuda.
Despliegue de emergencias en Arona
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife llegaron al lugar, se lanzaron al agua y lograron rescatar al afectado.
Ya en la costa, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El SUC movilizó para esta emergencia:
- Una ambulancia medicalizada.
- Una ambulancia de soporte vital básico.
- Un helicóptero medicalizado.
Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, en un dispositivo el que también participó la dotación del helicóptero medicalizado, que tomó tierra en una zona cercana. No obstante, los esfuerzos no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.
Custodia del cuerpo
En la zona también intervinieron los cuerpos de seguridad. La Policía Local aseguró el lugar y colaboró con el resto de los recursos.
Por su parte, la Guardia Civil quedó a cargo de custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial, además de realizar las diligencias correspondientes.