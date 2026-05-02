Una veintena de personas fallecen ahogadas en los cuatro primeros meses del año en Canarias

Un total de 20 personas perdieron la vida por ahogamiento en Canarias en los cuatro primeros meses de 2026, una de ellas, durante el mes de abril, superando a las registradas en el mismo período del pasado 2025 (19), según los datos recabados por la asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1.500 Km de Costa.
El pasado mes se contabilizó además del fallecimiento en accidentes acuáticos, cuatro afectados en estado crítico, tres heridos graves, dos de carácter moderado y otros dos rescatados resultaron ilesos.
El total de afectados en accidentes acuáticos alcanza las 62 personas en lo que va de año, un 27% más que el anterior ejercicio (49), recoge la asociación.
El 90% de las personas que murieron ahogadas este año se habían introducido en el mar durante la activación de prealertas y/o alertas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos.
A los óbitos totales se suman 30 personas afectadas de diversa consideración: siete en estado crítico, ocho heridos de carácter grave; siete moderados y ocho leves, así como 12 personas que resultaron indemnes.
Por edades, nueve de las personas que fallecieron por sumersión fueron víctimas en edad adulta, otras siete de ellas, de edad desconocida; tres tenían más de 60 años y una menor de edad. De las personas que perecieron en este período, 14 fueron varones y seis mujeres.
Por nacionalidades, nueve de los fallecidos identificados fueron extranjeros: alemanes (2); estadounidense (1); venezolano (1); belga (1); noruega (1); y los tres restantes sin nacionalidad especificada, mientras que otros tres eran españoles. Mientras que otros ocho casos se registraron sin información específica sobre su origen.
Un 50% de los accidentes acuáticos con final trágico se registraron en horario de tarde, el 20%, de mañana y un 5%, de noche; mientras el 25% no consta información del horario.
Tenerife, a la cabeza
Por islas, Tenerife está a la cabeza con nueve fallecidos; mientras que Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro le siguen con tres muertos, y Lanzarote y La Gomera registraron un fallecido. La Palma y La Graciosa no suman víctimas.
Las playas repiten como los entornos de mayor siniestralidad, con un 57% de los casos, seguidas de puertos y zonas de costa (26%); piscinas naturales (11%) y piscinas (6%).
Por otro lado, seis de los ahogamientos mortales contabilizados de enero a abril corresponden a bañistas; dos a submarinistas y otros dos eran pescadores. Siete fallecidos se clasificaron en el epígrafe otros (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo, parapentistas, pilotos o tripulantes de embarcaciones). Se desconoce la actividad de tres muertos.
Chano Quintana, experto en seguridad acuática y presidente de Canarias, 1500 k.m de Costa, reclamó medidas drásticas y campañas de alto impacto para frenar el preocupante aumento de los ahogamientos. Además, exige el compromiso del sector hotelero a la hora de informar a los turistas sobre los peligros en la costa, más si cabe si están activadas prealertas y/o alertas por oleaje. La mayoría de imprudencias son por desconocimiento.