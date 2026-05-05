Juan Manuel Palerm, arquitecto: “Lo importante del paisaje es precisar cuál es el deseo futuro del territorio donde habitamos”

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presidente de Uniscape (Red Europea de Universidades para el estudio e investigación del Paisaje (Convenio Europeo del Paisaje) y director de la II y III Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias, así como del Observatorio del Paisaje de Canarias, el arquitecto Juan Manuel Parlerm era la persona indicada para dirigir y coordinar el Primer Congreso de Paisaje de Canarias, que se celebra los días 5, 6 y 7 de mayo en Gran Canaria y Tenerife. Con el apoyo del Gobierno de Canarias (el propio presidente clausurará la última jornada) y la colaboración de ambas universidades y numerosas instituciones y empresas, esta cita aparece como un foro de diálogo y debate sobre futuras actuaciones en el territorio. “Lo importante del paisaje es precisar cuál es el deseo futuro del territorio donde habitamos”, asegura Palerm en esta entrevista.
-¿Por qué organizar ahora un congreso sobre el paisaje?
“El primer congreso de paisaje de Canarias, obviamente, vamos a tratar el tema del paisaje, que siempre es controvertido, con muchas angulaciones, casi poliédrico, donde todos, cada uno de los seres humanos tenemos una forma de pensar el paisaje, por nuestros recuerdos, por nuestras memorias, por nuestros encuentros, por nuestras niñeces. Lo importante es reconocer cuáles son aquellos puntos comunes e intentar precisar entre todos cuál es, no solamente de dónde hemos venido, sino cuál es el deseo futuro del territorio donde habitamos. Eso en clave de hábitat lo denominamos contemporáneamente como paisaje”.
-¿Por qué ha acudido también a expertos que, en principio, no tienen nada que ver con la arquitectura y el paisaje como filósofos o miembros de tripulaciones espaciales?
“Para tratar, abarcar, estudiar, proponer y reflexionar sobre el paisaje, necesitamos muchas personas y muchas especialidades. Incluso muchas actitudes nuevas, porque el paisaje no es una disciplina, es mucho más que una disciplina. Y todas cada una de las disciplinas, desde los arquitectos, a los geógrafos, a los economistas, a los abogados, a los juristas, al agricultor y a los ciudadanos, probablemente tienen su forma peculiar de entender lo que significa ese paisaje. Por eso es absolutamente necesario entender la participación de muchas disciplinas y de muchos oficios que están trabajando hoy día en el territorio, con la dimensión de entender que ya no es solo el territorio, sino una forma de habitar ese territorio, que en definitiva es comprender cuáles son los efectos del paisaje que queremos introducir en la sociedad actual”.
-La primera jornada analiza el complejo mundo de las leyes y la burocracia, ¿qué cabe esperar de este día?
“Efectivamente, afrontamos un tema difícil como es las políticas públicas del paisaje, tanto en la comunidad autónoma como en el Estado como en Europa. Después del Convenio Europeo del Paisaje firmado en el 2000 y ratificado por el Gobierno español en el 2008, igual que otros países europeos, ha iniciado toda una política de entender cómo se debe de articular el paisaje en las políticas públicas, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y europeo. Esta jornada, esta primera jornada, precisamente trata de ofrecer el marco actual después de veinte años, casi 25, del Convenio Europeo del Paisaje, en resumen, tratar de responder a cuáles deben ser los nuevos retos o las nuevas estrategias que las políticas públicas debe afrontar en el paisaje”.
-En la segunda jornada reúne ejemplos, espejos, que pueden inspirar el camino a seguir, ¿qué destacaría de este segundo día?
“En la segunda sesión del Congreso de Paisajes, titulada Exploraciones sobre el paisaje y retos actuales, hemos intentado ofrecer, más allá de las políticas institucionales, saber los grupos, instituciones, trabajos, experiencias, investigaciones que, desde diferentes esferas, tratan paralelamente a las políticas públicas de ofrecer su contribución para ver cómo debe ser el paisaje ¡donde habitamos los ciudadanos. En este día ofreceremos una visión a nivel nacional e internacional de esas buenas prácticas y de esos nuevos enfoques”.
-La tercera jornada del Congreso, la del jueves 7 de mayo, que se emitirá completamente en director vía streaming y clausurará el presidente del Gobierno de Canarias, propone una reflexión sobre los territorios de la Macaronesia, ¿por qué centrar aquí el debate?
“Pretendemos ofrecer una construcción científica de la insularidad. Esto significa simplemente ponernos de acuerdo. Aparte del carácter ético y estético que puede tener el paisaje, buscar aquellos elementos científicos que seamos capaces de ir construyendo con voluntad de establecer cuál es nuestra actuación y cuál es nuestra vida en esos territorios insulares. Plantear este debate desde la Macaronesia ofrece el punto de vista de entender una, grados de identidad geomorfológico en todas las Islas que ocupan este espacio atlántico y, dos, a su gente, a sus formas de construir, a sus formas de habitar, su forma de cultivar y, a partir de ahí, tres, entender cuál es ese soporte mínimo científico que es capaz de entender cuáles son las acciones que debemos de tener en el futuro”.