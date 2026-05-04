Canarias acude a biólogos, astronautas y arquitectos para diseñar su paisaje futuro

El I Congreso de Paisaje de Canarias, que se celebrará a partir de mañana, martes y hasta el próximo jueves, reunirá a medio centenar de expertos, canarios, nacionales y de otros seis países, en un encuentro inédito en las Islas en el que participarán filósofos, arquitectos, biólogos y hasta astronautas.
Organizado por la Fundación CICOP y promovido por la Presidencia del Gobierno de Canarias, el congreso pretende llevar a una reflexión profunda sobre el paisaje como eje de las políticas públicas, la identidad macaronésica y la transición ecológica.
Ante más de un centenar de participantes, técnicos, académicos, juristas, geógrafos, arquitectos y responsables institucionales procedentes de Canarias, las islas de la Macaronesia, del resto de España y de otros seis países europeos, abordarán la gestión del paisaje desde diversas perspectivas.
Planificación y marcos normativos
El congreso, además, abrirá la conversación sobre qué marcos normativos, qué instrumentos de planificación y qué conocimiento científico necesita el Archipiélago para que el paisaje pase de ser objeto de protección a convertirse en motor de desarrollo. En este sentido, la organización del encuentro señala que Canarias reúne condiciones únicas para convertirse en laboratorio europeo del paisaje insular, dada su pertenencia a la Macaronesia, la presión turística sobre el territorio, la gestión de espacios naturales de relevancia mundial o la herencia de un paisaje agrícola y volcánico sin equivalente en Europa.
El congreso se articula en tres bloques temáticos que avanzan de lo global a lo insular. Mañana, martes, en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el debate se centrará en el Convenio Europeo del Paisaje y su traducción al marco normativo español y autonómico: cómo han abordado Cataluña, Baleares, La Rioja y Andalucía sus propias políticas de paisaje y qué cuestiones de las mismas pueden aplicarse en Canarias.
Ya el miércoles 6 de mayo, en la Escuela de Arquitectura de la ULPGC, el foco pasará a los retos estratégicos: turismo, infraestructura, ciencia transdisciplinar y vínculo entre proyecto arquitectónico y gestión territorial.
El jueves 7 de mayo, en la Casa del Vino de El Sauzal (Tenerife), el congreso se clausurará con una jornada dedicada al paisaje macaronésico como construcción científica: la insularidad, el paisaje vitícola, la laurisilva, los tubos volcánicos y la astronomía, todo en su dimensión de territorio único dentro de Europa. La sesión será retransmitida íntegramente en directo a través del canal oficial de YouTube de la Fundación CICOP, a partir de las 9.30 horas.
Cuidar el paisaje, resistencia política
Leonardo Caffo, filósofo italiano, escritor y curador de arte, abrirá la jornada del 7 de mayo con una ponencia titulada Hacer un jardín al final del mundo. Se trata de una propuesta de acción frente a la crisis ecológica que convierte el acto de cuidar un paisaje en resistencia política.
Además, la experta Ana Pires, doctora en Geociencia y comandante de la misión CAMões como astronauta científica, presentará Space on earth: cómo los tubos volcánicos de La Palma y Terceira (Azores) funcionan como laboratorios vivientes para estudiar condiciones de habitabilidad extraterrestre. El paisaje canario, en el límite entre la geología y el cosmos.
Por su parte, Eva Villaver Sobrino, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, cerrará las ponencias con Las mil caras de la Luna: una mirada desde la astrofísica al paisaje nocturno como patrimonio y como indicador de la salud del territorio insular.
El arquitecto Juan Manuel Palerm dirige y coordina este primer Congreso de Paisajes en Canarias. Palerm es catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presidente de Uniscape (Red Europea de Universidades para el estudio e investigación del Paisaje (Convenio Europeo del Paisaje) y director de la II y III Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias, así como del Observatorio del Paisaje de Canarias.
Con el apoyo del Gobierno de Canarias, la colaboración de ambas universidades y numerosas instituciones y empresas, esta cita se convierte en un foro de diálogo y debate sobre futuras actuaciones en el territorio. El congreso se cerrará con la participación de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que subrayará el carácter estratégico del paisaje en la agenda política del Archipiélago.