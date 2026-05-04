Accidente en el Puertito de Adeje: un motorista trasladado de urgencia al hospital

A las 17:28 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto en la Carretera al Puertito, municipio de Adeje.
El personal del SUC valoró y asistió al motorista afectado, un hombre de unos 50 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Quirón-Costa Adeje.
La Policía Local realizó las diligencias oportunas.
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