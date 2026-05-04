El grito de auxilio de Jake Rosmarin, influencer en el crucero del brote mortal hacia Canarias: “Es una pesadilla”

Jake Rosmarin, un pasajero del crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas, ha hecho un llamamiento este lunes en redes sociales en el que ha expresado que “todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa” y ha añadido que “no somos una historia, no somos titulares, somos personas”.
@jakerosmarin
I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I’m very grateful for their efforts throughout. It’s not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️♬ original sound – Jake | Travel | Boston ✈️🗺️
La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó este domingo las alertas tras confirmar el fallecimiento de tres pasajeros a bordo del crucero de lujo MV Hondius a causa del hantavirus, una grave infección respiratoria.
Balance de víctimas y situación actual
De acuerdo con el último reporte del organismo internacional, el virus ha afectado —hasta el momento— a seis personas. El saldo actual de la emergencia es el siguiente:
- 3 fallecidos confirmados.
- 1 paciente en estado crítico, trasladado de urgencia e ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Sudáfrica.
- 2 pacientes aislados dentro de la embarcación, quienes han dado positivo y requieren asistencia médica inmediata.
El crucero, que transporta a 150 pasajeros, zarpó desde el puerto de Ushuaia (Argentina). Tras su paso por la Antártida, el brote se manifestó mientras la nave se dirigía a Cabo Verde, con el objetivo de finalizar su trayecto en las Islas Canarias.
Investigación sobre el origen del contagio
La OMS ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo se introdujo el patógeno en el barco. Aunque el hantavirus se transmite habitualmente de forma zoonótica (a través del contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados), la preocupación actual radica en la posible transmisión entre humanos.
Alex Almuedo, especialista del Hospital Clínic Isglobal, advierte que los entornos cerrados como los de un crucero elevan exponencialmente las probabilidades de contagio. Esta enfermedad es conocida por provocar cuadros graves de síndrome pulmonar y fiebre hemorrágica, afectando severamente a la función renal.
“No somos solo un titular”
El pánico ha comenzado a mellar el ánimo de los tripulantes. El reconocido influencer de viajes Jake Rosmarin, quien se encuentra confinado en su camarote, ha compartido testimonios desgarradores a través de sus redes sociales.
“Esto empezó como un viaje épico y ahora estamos viviendo una pesadilla. No somos solo una noticia; somos personas con familias que nos esperan”, relató Rosmarin entre lágrimas en uno de sus últimos vídeos.
A pesar de las estrictas medidas de contención y los protocolos de desinfección aplicados de urgencia por la tripulación, la incertidumbre reina a bordo mientras el MV Hondius continúa bajo el escrutinio de las autoridades sanitarias globales.