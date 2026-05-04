Canarias, en alerta y preparada para una posible escala del crucero con el ‘virus de las ratas’

La sanidad canaria se mantiene en vilo ante una amenaza que navega por el Atlántico. El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este lunes que se han activado todos los protocolos de coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el posible atraque de un crucero de lujo afectado por el virus de las ratas (hantavirus). El buque, identificado como el ‘MV Hondius‘, viaja con destino final a las Islas tras registrarse una tragedia sanitaria a bordo: tres personas han fallecido y una más lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.
El avance del virus de las ratas en el crucero MV Hondius
La situación ha generado una movilización inmediata entre la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar un seguimiento exhaustivo y definir la hoja de ruta en caso de que la embarcación deba realizar una escala técnica o de emergencia en puertos canarios. El crucero de lujo partió originalmente de Ushuaia, Argentina, y tras pasar por Cabo Verde, tiene marcado en su itinerario el archipiélago canario.
A bordo del navío viajan aproximadamente 150 personas, de las cuales diez son de nacionalidad española. Fue durante una escala en Sudáfrica donde saltaron todas las alarmas: los análisis realizados a uno de los fallecidos confirmaron el positivo en hantavirus, elevando a tres la cifra de víctimas mortales relacionadas con este brote.
Origen del contagio y riesgos para la población
Las investigaciones del Ministerio de Sanidad sugieren que los pasajeros pudieron contraer el virus de las ratas dentro de la propia embarcación o durante una actividad de aventura previa. Al parecer, los fallecidos estuvieron en una zona donde circula habitualmente este virus a través de roedores. Aunque no se descarta que el médico del barco pudiera haberse contagiado por contacto estrecho con uno de los pacientes, el foco principal apunta a la inhalación de excrementos o heces de ratas infectadas.
¿Cómo se transmite el hantavirus?
Para tranquilidad de la población canaria, las autoridades sanitarias recuerdan que el virus de las ratas se contrae generalmente por las siguientes vías:
- Inhalación: Al respirar en lugares cerrados o abiertos contaminados por heces u orina de roedores infectados.
- Contacto directo: Al tocar roedores infectados, vivos o muertos, o sus desechos.
- Mordeduras: Aunque es una vía poco frecuente, el virus puede entrar al organismo a través de heridas causadas por estos animales.
Es fundamental destacar que la probabilidad de contagio interpersonal es calificada por los expertos como “muy poco probable”. Este tipo de transmisión solo se produce en situaciones de contacto muy estrecho y directo con una persona que ya presenta síntomas claros de la enfermedad.
Coordinación internacional ante la escala en Canarias
El Ministerio de Sanidad español mantiene una comunicación constante con la OMS y las autoridades de los Países Bajos (país de bandera del crucero) y el Reino Unido. Sanidad Exterior en las Islas recalca que cualquier medida que se tome estará “basada en la evidencia científica y en la evaluación de riesgos” constante para proteger tanto a los tripulantes como a los residentes en Canarias.
El ‘MV Hondius’ sigue bajo vigilancia estricta mientras se determina si su llegada a las costas canarias se producirá bajo condiciones de aislamiento o si se requerirá la evacuación de más pacientes. Por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de los diez españoles a bordo y contener un brote que ha convertido un viaje de placer en una crisis sanitaria internacional.