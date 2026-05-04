Accidente grave en Canarias: una colisión frontal se salda con 5 heridos

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración en la noche del domingo tras una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 23:37 horas del 3 de mayo en la GC-202. Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados.
Entre los heridos se encuentran dos mujeres de 80 años. Una de ellas presentaba traumatismo facial y en la cadera de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. La otra sufrió un traumatismo torácico moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
También resultaron heridos un hombre de 30 años, con traumatismo torácico de carácter moderado, trasladado al Hospital Doctor Negrín; una mujer de 19 años, con policontusiones de carácter leve, evacuada al Hospital Perpetuo Socorro; y un joven de 18 años, que presentaba cervicalgia leve y fue trasladado al mismo centro hospitalario.
En el operativo intervinieron una ambulancia medicalizada y tres de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y de la Policía Local.
Los bomberos aseguraron los vehículos implicados, mientras que la Policía Local se encargó de regular el tráfico en la vía y realizar el atestado correspondiente.