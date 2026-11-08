Grave accidente de moto en Tenerife: un hombre, trasladado a dos hospitales

Un motorista de 51 años ha resultado herido de carácter grave este domingo, 8 de noviembre, después de sufrir un accidente de tráfico en la carretera TF-28, a su paso por el municipio de Arona, en Tenerife. El afectado tuvo que ser trasladado a dos centros hospitalarios debido a la gravedad de las lesiones.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo sobre las 09:58 horas, cuando una motocicleta sufrió una salida de vía por causas que no han trascendido.
Tras recibir la alerta, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender al motorista, que había recibido una primera asistencia por parte de personal médico que se encontraba fuera de servicio.
Trasladado a dos hospitales por la gravedad de sus lesiones
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
A su llegada, los profesionales sanitarios asistieron al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Debido a su estado, el hombre fue trasladado inicialmente en ambulancia al Hospital del Sur de Tenerife, donde recibió atención médica y fue estabilizado.
Posteriormente, una ambulancia medicalizada lo evacuó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para continuar con su atención hospitalaria.
En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de regular el tráfico en la TF-28 y elaborar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.
Asimismo, efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizaron labores de limpieza en la calzada.
Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la salida de vía de la motocicleta.