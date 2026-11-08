Hallan a una mujer muerta en un coche precipitado por un barranco en Canarias

Una mujer de 40 años ha sido localizada fallecida este domingo, 8 de noviembre, en un vehículo que se había precipitado por un barranco en la zona de El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, la alerta se recibió a las 09:32 horas, cuando la Policía Local comunicó el hallazgo de un vehículo accidentado en un barranco de la zona.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó un dispositivo de emergencias en el que participaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Bomberos de La Oliva, Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal de Atención Primaria, Policía Local y Guardia Civil.
Rescatada por un helicóptero del GES
La ubicación del vehículo hizo necesaria la intervención de un helicóptero de rescate del GES, cuyos efectivos accedieron hasta el lugar donde se encontraba la afectada. Los rescatadores procedieron a recuperar a la mujer y trasladarla hasta una zona segura, donde esperaba el personal sanitario movilizado para atender la emergencia.
En el operativo también participaron efectivos de los Bomberos de La Oliva, que colaboraron en las labores de rescate desplegadas en el barranco.
Por su parte, el SUC activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. También se desplazaron un médico y un enfermero del Centro de Salud de Corralejo.
Una vez que la afectada fue trasladada hasta el lugar donde se encontraban los sanitarios, el personal médico confirmó su fallecimiento.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso
Agentes de la Policía Local de La Oliva y de la Guardia Civil participaron en el dispositivo de seguridad y realizaron las diligencias correspondientes.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que el vehículo terminó precipitándose por el barranco, ni cuándo se produjo el accidente. Tampoco se ha informado de la existencia de otros ocupantes en el vehículo.
Las actuaciones policiales deberán esclarecer las circunstancias del suceso, que se ha saldado con el fallecimiento de una mujer de 40 años en el municipio majorero de La Oliva.