La participación en las elecciones generales del 29N en Canarias alcanza el 57,56% a las 17.00 horas de este domingo, lo que supone un incremento de 12,17 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2023. Moya, en Gran Canaria, registra la mayor participación entre los municipios del Archipiélago recogidos en los datos disponibles, con un 66,07%, mientras que Pájara, en Fuerteventura, presenta la más baja, con un 45,90%.
Según los datos del segundo avance publicados en el portal oficial de resultados electorales del Ministerio del Interior, la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanza una participación del 57,73%, frente al 57,41% de Las Palmas. Ambas mejoran considerablemente los registros de las anteriores elecciones generales, con incrementos de 11,90 y 12,42 puntos porcentuales, respectivamente.
Moya lidera la participación en Canarias
El municipio grancanario de Moya encabeza la clasificación con un 66,07% de participación y 4.459 votantes, lo que supone un incremento de 10,95 puntos respecto a julio de 2023.
Le siguen La Orotava, en Tenerife, con un 65,17%; Tegueste, con un 64,90%; Valsequillo de Gran Canaria, con un 64,46%; y Los Realejos, con un 64,28%.
También destacan los municipios grancanarios de Firgas y Gáldar, con porcentajes del 63,87% y del 63,81%, respectivamente.
Pájara registra la menor participación
En el extremo opuesto se encuentra Pájara, donde el 45,90% del electorado ha acudido a las urnas hasta las 17.00 horas, con un total de 5.351 votantes. Pese a presentar el porcentaje más bajo entre los municipios analizados, la localidad majorera mejora en 12,72 puntos su registro de 2023.
Le siguen Valle Gran Rey, en La Gomera, con un 46,85%; Yaiza, en Lanzarote, con un 47,07%; Garafía, en La Palma, con un 48,27%; y La Oliva, en Fuerteventura, con un 48,60%.
La diferencia entre Moya y Pájara supera los 20 puntos porcentuales.
Gran Canaria y Tenerife lideran la participación por islas
Por islas, Gran Canaria registra el mayor porcentaje de participación, con un 58,86%, seguida de Tenerife, con un 58,11%, y La Palma, con un 56,18%.
Los datos de participación en el Archipiélago se distribuyen de la siguiente manera:
- Tenerife: 58,11% (+11,96 puntos).
- La Palma: 56,18% (+10,98 puntos).
- La Gomera: 51,45% (+13,91 puntos).
- El Hierro: 50,17% (+9,56 puntos).
- Gran Canaria: 58,86% (+12,20 puntos).
- Fuerteventura: 51,49% (+14,38 puntos).
- Lanzarote: 52,29% (+12,92 puntos).
Fuerteventura registra el mayor incremento de participación respecto a las anteriores elecciones generales, mientras que El Hierro presenta la subida más moderada.
Agulo registra el mayor incremento de participación
Más allá del porcentaje de participación, destaca el caso de Agulo, en La Gomera. El municipio alcanza un 58,01%, con 550 votantes y un incremento de 21,35 puntos porcentuales respecto a 2023, el mayor entre los municipios analizados.
Todos los municipios recogidos en los datos disponibles mejoran sus cifras de participación respecto a las anteriores elecciones generales, a falta de tres horas para el cierre de los colegios electorales.