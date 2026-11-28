Un motorista de 29 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico en el que también se vio implicado un coche durante la madrugada de este sábado, 28 de noviembre, en la autopista TF-1, a su paso por el municipio tinerfeño de Adeje.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 00:00 horas y situaba el accidente en el kilómetro 80 de la citada vía, en sentido sur.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias, una medicalizada, otra sanitarizada y una de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió al motorista, que presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital del Sur.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.
Hasta el lugar también se desplazó personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que señalizó el accidente y despejó la vía.