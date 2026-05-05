Sanidad coordina el posible atraque en Canarias del crucero de lujo donde murieron tres personas por hantavirus

La sanidad canaria se mantiene en vilo ante una amenaza que navega por el Atlántico. El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este lunes que se han activado todos los protocolos de coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el posible atraque de un crucero de lujo afectado por el virus de las ratas (hantavirus).
El buque, identificado como el MV Hondius, viaja con destino final a las Islas tras registrarse una tragedia sanitaria a bordo: tres personas han fallecido y una más lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.
La situación ha generado una movilización inmediata entre la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar un seguimiento exhaustivo y definir la hoja de ruta en caso de que la embarcación deba realizar una escala técnica o de emergencia en puertos canarios.
El crucero de lujo partió originalmente de Ushuaia, Argentina, y tras pasar por Cabo Verde, tiene marcado en su itinerario el Archipiélago canario. A bordo del navío viajan aproximadamente 150 personas, de las cuales 14 son de nacionalidad española. Fue durante una escala en Sudáfrica donde saltaron todas las alarmas: los análisis realizados a uno de los fallecidos confirmaron el positivo en hantavirus, elevando a tres la cifra de víctimas mortales relacionadas con este brote.
Las investigaciones del Ministerio de Sanidad sugieren que los pasajeros pudieron contraer el virus de las ratas dentro de la propia embarcación o durante una actividad de aventura previa. Al parecer, los fallecidos estuvieron en una zona donde circula habitualmente este virus a través de roedores. Aunque no se descarta que el médico del barco pudiera haberse contagiado por contacto estrecho con uno de los pacientes, el foco principal apunta a la inhalación de excrementos o heces de ratas infectadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en este buque de crucero en el océano Atlántico. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica. La OMS destaca que hay “investigaciones detalladas en marcha”.