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Un ganador de 80.000 euros en la lotería explica su ‘estrategia’ para acertar los 11 números

El jugador confiesa que su victoria en el popular sorteo 'Todo o Nada' mantendrá la misma combinación en el futuro
Una pareja sonriente sostiene varios boletos de lotería, en una imagen de recurso que ilustra la felicidad tras ganar un premio en un sorteo de apuestas
Una pareja celebra la fortuna con sus boletos. | DA
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El azar marca el destino en los sorteos de azar. No obstante, hay personas que siguen estrategias fijas a largo plazo y consiguen resultados. Un hombre en Croacia acaba de ganar el premio gordo del popular juego “Todo o Nada” (Sve ili Ništa) tras acertar 11 números de 22 posibles sin cometer ningún error.

El premio está dotado con 80.000 euros. Y, tras conocer su victoria, el propio protagonista confesó que su éxito no fue una coincidencia. El boleto ganador se basó en un método muy personal que llevaba utilizando mucho tiempo, según ha confirmado el medio local Dubrovnik Times.

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El secreto detrás de los números personales

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La estrategia del jugador es simple pero requiere constancia. Consiste en confiar siempre en la misma combinación de cifras en cada sorteo.

“Ciertos números tienen un significado especial: estos son las fechas de nacimiento de seres queridos, momentos importantes y pequeños recuerdos personales”, afirmó el ganador en un comunicado oficial remitido por la lotería nacional croata.

Para el apostante, estos números personales son un vínculo emocional que finalmente le ha dado la victoria. “Siempre supe que ganaría algún día”, aseguró con rotundidad al comprobar el boleto. Lo primero que hizo fue compartir la noticia con su esposa, a quien dedicó unas palabras: “Siempre se necesitan dos personas para ser feliz”.

Cómo funciona el juego ‘Todo o Nada’

Este sorteo es uno de los más conocidos en Croacia. El sistema extrae de forma aleatoria once números cada día. Tiene una particularidad muy llamativa: el premio gordo se entrega tanto a quien acierta los once números como a quien no acierta ninguno.

El juego también reparte cantidades menores, de forma proporcional, a los jugadores que logran adivinar uno, dos, tres, cuatro, nueve o diez números del bombo.

Tras revelar su secreto, el nuevo adinerado ha confirmado que mantendrá la misma combinación en los próximos sorteos. Su objetivo es no cambiar las fechas de nacimiento de sus personas cercanas. “Hay que tener esperanzas”, concluyó el ganador, deseando además buena suerte al resto de participantes.

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