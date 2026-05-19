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Mueren dos bañistas en Tenerife y Gran Canaria con apenas minutos de diferencia

Los servicios de emergencia rescataron a las víctimas en Arona y San Bartolomé de Tirajana, pero no lograron reanimarlas tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
Vista general de la playa de San Agustín en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, utilizada como imagen de archivo para ilustrar sucesos en la zona
Vista general de la playa de San Agustín en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. | DA
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Dos hombres han fallecido tras ser rescatados en parada cardiorrespiratoria este martes, 19 de mayo, en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Ambos sucesos ocurrieron con apenas cuatro minutos de diferencia y obligó a movilizar diversos recursos de emergencia.

Tragedia en la playa de San Agustín (Gran Canaria)

El segundo incidente del día se registró a las 14.10 horas en la playa de San Agustín, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas rescataron del mar a un varón y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación de inmediato.

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El 112 activó de urgencia una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del SUC. Al llegar, el personal sanitario constató que el afectado seguía en parada cardiorrespiratoria. Los médicos continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, pero no lograron recuperarlo y confirmaron su fallecimiento.

Los bomberos de San Bartolomé de Tirajana aseguraron la toma de tierra y el despegue del helicóptero en la misma arena de la playa. La Policía Local colaboró en la emergencia y la Policía Nacional quedó a cargo de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.

Arona

Solo cuatro minutos antes, a las 14.06 horas, el centro de emergencias coordinaba otro rescate en la costa de Las Galletas, en Arona, concretamente entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife sacaron del agua a otro varón que también se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El personal del SUC, junto a la dotación de otro helicóptero medicalizado, realizó maniobras RCP básicas y avanzadas sin éxito, confirmando su muerte en el lugar.

La Policía Local aseguró la zona sur de Tenerife y la Guardia Civil se encargó de custodiar el cadáver para iniciar las diligencias correspondientes.

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