Mueren dos bañistas en Tenerife y Gran Canaria con apenas minutos de diferencia

Dos hombres han fallecido tras ser rescatados en parada cardiorrespiratoria este martes, 19 de mayo, en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Ambos sucesos ocurrieron con apenas cuatro minutos de diferencia y obligó a movilizar diversos recursos de emergencia.
Tragedia en la playa de San Agustín (Gran Canaria)
El segundo incidente del día se registró a las 14.10 horas en la playa de San Agustín, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas rescataron del mar a un varón y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación de inmediato.
El 112 activó de urgencia una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del SUC. Al llegar, el personal sanitario constató que el afectado seguía en parada cardiorrespiratoria. Los médicos continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, pero no lograron recuperarlo y confirmaron su fallecimiento.
Los bomberos de San Bartolomé de Tirajana aseguraron la toma de tierra y el despegue del helicóptero en la misma arena de la playa. La Policía Local colaboró en la emergencia y la Policía Nacional quedó a cargo de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.
Arona
Solo cuatro minutos antes, a las 14.06 horas, el centro de emergencias coordinaba otro rescate en la costa de Las Galletas, en Arona, concretamente entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife sacaron del agua a otro varón que también se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
El personal del SUC, junto a la dotación de otro helicóptero medicalizado, realizó maniobras RCP básicas y avanzadas sin éxito, confirmando su muerte en el lugar.
La Policía Local aseguró la zona sur de Tenerife y la Guardia Civil se encargó de custodiar el cadáver para iniciar las diligencias correspondientes.