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Importantes retenciones en la TF-5: un camión obstaculiza uno de los carriles

Las autoridades locales han pedido la máxima precaución
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Las retenciones en la TF-5 están marcando el ritmo de la circulación a esta hora de la tarde. Un camión de gran tonelaje, que transportaba un contenedor de importantes dimensiones, ha quedado completamente varado en el carril derecho a la altura de La Laguna, en sentido Norte.

Al quedar inmovilizado el vehículo pesado, ha generado una cola que ya se extiende a lo largo. Las autoridades locales han pedido la máxima precaución a todos los usuarios que transiten por la zona afectada.

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El camión que porta la estructura de carga no ha podido continuar su marcha, quedando detenido y obstaculizando uno de los carriles.

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