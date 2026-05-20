El sabor de la resistencia palestina inaugurará los ‘Brunch de Cine’ del 28º Ficmec en Garachico

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) vuelve a encender los fogones de la sostenibilidad para reivindicar la comida de proximidad como un pilar para el futuro del planeta. El festival celebrará los Brunch de Cine. En esta ocasión, el producto gastronómico canario y la memoria histórica se darán la mano gracias a la alianza con El Rebojo, uno de los espacios gastronómicos más reputados de Tenerife.
Con el título Pan, aceite y territorio: cocinas que se comparten, el restaurante dirigido por Fran Mejías ofrecerá un menú que contará con joyas del sector primario isleño como el garbanzo y el chícharo de Teno, el tomate y la cebolla de Masca, el yogur de cabra, la miel de Santiago del Teide o el gofio de El Amparo; alimentos que en otro tiempo fueron el sustento de muchas familias y que hoy recuperan su valor cultural.
El objetivo de esta experiencia es servir de intermediario entre el espectador y la película Aisha’s Story (Canadá, 2025), que tendrá su estreno en España durante el festival. Dirigido por Elizabeth Vibert y Chen Wang, el documental narra la historia de Aisha Azzam, quien fundó un molino familiar en un campo de refugiados en Jordania para preservar la cultura palestina a través de la molienda del trigo y sus hierbas esenciales.
El chef y empresario Fran Mejías destaca la conexión entre el largometraje y la propuesta gastronómica que se servirá en Garachico: “La película habla de memoria, territorio, comunidad y de cómo la cocina cotidiana conserva identidad a través del pan, los cereales, las hierbas o el acto de compartir mesa. Sentimos que conecta muchísimo con nuestra manera de entender la gastronomía y con la filosofía de El Rebojo”.
Las entradas para esta experiencia que incluye la proyección de la película y el posterior brunch están disponibles a10 euros y podrán adquirirse desde este miércoles en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-FICMEC.