El pueblo de Tenerife para recorrer a pie y comer pescado fresco: con castillo del siglo XVI y playa paradisíaca

Si estás pensando en una escapada que combine historia, una caminata relajante y buena gastronomía local, existe un pueblo de Tenerife que cumple con creces todas las expectativas. Hablamos de San Andrés, un pueblo costero situada a las faldas del imponente Macizo de Anaga que se ha convertido en el reclamo predilecto de residentes y visitantes.
A escasos kilómetros del centro de Santa Cruz de Tenerife, este núcleo tradicional mantiene intacto su encanto. Sus calles estrechas y llanas invitan a un paseo, libre del bullicio urbano, donde las fachadas coloridas y el olor a salitre marcan el ritmo del día. Es el escenario idóneo para quienes buscan activar el cuerpo caminando antes de entregarse a los placeres de la buena mesa local.
Qué ver en San Andrés
El patrimonio histórico es uno de los grandes atractivos de San Andrés. El elemento más imponente del paisaje urbano es, sin duda, la Torre de San Andrés, una antigua fortificación militar de planta circular erigida en el siglo XVI para defender a la isla de los constantes ataques piratas y de flotas extranjeras. Aunque el embate de los temporales marinos derribó parte de su estructura en el pasado, sus ruinas siguen en pie como un testigo mudo de las batallas, declaradas Bien de Interés Cultural.
A apenas unos pasos de esta fortaleza histórica se despliega la joya de la corona de la costa santacrucera: la playa de Las Teresitas. Esta extensa bahía de arena dorada, flanqueada por hileras de palmeras y protegida por un dique que amansa las aguas del océano, ofrece un paisaje de postal que recuerda a los destinos caribeños más exóticos. La convierten en el lugar perfecto para un baño después de pasear por el núcleo urbano.
Los mejores restaurantes para comer pescado
El verdadero secreto del éxito de esta localidad reside en sus cocinas. La tradición pesquera de la zona garantiza un producto diario de una calidad. Los numerosos locales repartidos por el pueblo se nutren directamente de las capturas del día, ofreciendo a los comensales una experiencia auténtica de la gastronomía canaria.
Sentarse en una de sus terrazas para disfrutar de una variedad de platos preparados de forma tradicional. Entre las opciones más deseadas por los clientes habituales se encuentran:
- Chocos asados o fritos con mojo verde
- Viejas y dorada
- Lapas con mojo
- Papas arrugadas con mojo picón
- Pulpo
Entre las propuestas de restaurantes de pescado destacados de la zona podemos encontrar el Rincón del Pescador, Los Pinchitos, El Túnel, El Peton, El Rinconcito de Anaga, Los Churritos, Marisquería Ramón o La Pandorga.
Los hosteleros de la zona mantienen un compromiso firme con el producto de kilómetro cero, lo que permite disfrutar del marisco y el pescado con todo su sabor original y a precios muy competitivos dentro del mercado insular.