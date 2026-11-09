Canarias renueva las normas contra el acoso escolar tras 15 años: qué cambia en colegios e institutos

El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes, 9 de noviembre, un nuevo decreto que actualiza las normas de convivencia en colegios e institutos del Archipiélago. La regulación refuerza la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, desarrolla medidas para proteger al alumnado y establece nuevas herramientas para resolver los conflictos en los centros educativos.
La disposición aparece en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) bajo la denominación de Decreto 169/2026, de 30 de octubre, y sustituirá, tras su entrada en vigor, la normativa aprobada en 2011. El cambio afecta a la organización de la convivencia escolar, los derechos y deberes de la comunidad educativa y los procedimientos ante conductas contrarias a las normas.
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, plantea un modelo que no se limita a corregir comportamientos. También incorpora actuaciones preventivas y medidas relacionadas con el bienestar emocional, la inclusión y la protección del alumnado.
Qué cambia con el nuevo decreto de convivencia escolar en Canarias
Una de las principales novedades es la atención específica al acoso escolar y al ciberacoso, especialmente en situaciones vinculadas al uso de las tecnologías y las redes sociales.
La regulación contempla la llamada ciberconvivencia, relacionada con el comportamiento responsable en los entornos digitales y la prevención de conflictos que puedan afectar a los estudiantes.
También presta atención a la violencia de género y a otras situaciones que puedan comprometer la seguridad y el bienestar de los menores.
Para abordar estos problemas, el decreto desarrolla distintas herramientas educativas, como la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales y las tutorías afectivas.
Estas medidas buscan intervenir ante los conflictos, facilitar su resolución y favorecer la convivencia dentro de las aulas.
Nuevas medidas ante conductas graves y muy graves
El texto actualiza la regulación de las conductas contrarias a la convivencia escolar y sus correspondientes medidas correctoras.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con procedimientos de intervención en función de las características de cada situación.
La normativa mantiene el carácter educativo de las medidas correctoras. Su aplicación debe contribuir a resolver los conflictos y mejorar la convivencia.
El decreto también actualiza los derechos y deberes de profesores, estudiantes y familias, y recoge expresamente la condición del profesorado como autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones.
Más protección para el alumnado con dificultades emocionales
Otra de las cuestiones que aborda el nuevo marco es la atención a los estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales o de conducta.
La regulación incorpora previsiones para adaptar las intervenciones a las circunstancias de cada alumno y mejorar la coordinación entre el profesorado, los equipos de orientación educativa y las familias.
El objetivo es ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de estos estudiantes sin perder de vista la convivencia y la protección del conjunto de la comunidad educativa.
Qué tendrán que hacer los colegios e institutos de Canarias
La aprobación del decreto también implica cambios organizativos para los centros.
Entre otras cuestiones, desarrolla las funciones de los equipos encargados de gestionar la convivencia, los servicios de mediación y las personas responsables de la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado.
Asimismo, contempla la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, destinado al seguimiento y la mejora de la convivencia en el sistema educativo.
Los colegios e institutos dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la norma para adaptar sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia.
Durante ese periodo, los protocolos específicos sobre acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida y protección de la infancia seguirán aplicándose hasta su actualización, según ha explicado la Consejería de Educación.
La publicación del nuevo decreto supone la actualización del marco autonómico de convivencia escolar aprobado hace 15 años, con una mayor atención a los riesgos digitales, el bienestar del alumnado y las estrategias de prevención de conflictos.