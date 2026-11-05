Laura Fernández: “El acoso escolar arruina a familias enteras, no salen adelante en la vida”

La Unesco celebra hoy el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso. Canarias registra la tasa más elevada de acoso escolar entre el alumnado de 14 y 15 años, alcanzando el 10,2% según los datos del informe PISA, frente al 6,5% nacional.
La presidenta de Rompe el Silencio Canarias, Laura Fernández, recalcó la necesidad de “reforzar la protección” de los menores frente al acoso y otras formas de violencia en el ámbito educativo, con medidas orientadas a prevenir estas situaciones, detectarlas con mayor rapidez y mejorar el acompañamiento a los menores y sus familias “para que no tengan que afrontarlos solas”. Reclamó apoyo y visibilidad institucional y social para una lacra que requiere respuestas coordinadas y afecta a muchas familias.
Cuestionada sobre el nuevo decreto de convivencia escolar y bienestar de Canarias aprobado esta semana, que entre otras medidas presta atención al acoso y al ciberacoso, Fernández afirmó que para ella es insuficiente. “Nuestros centros educativos deben ser lugares seguros. Es cierto que se están dando pasos, como poner psicólogos en los centros, pero aún nos queda muchísimo que caminar”, indicó, y reclamó “mucha más formación a las familias”.
Primero se debe cerrar la iniciativa de ley popular a nivel nacional contra el acoso escolar y en prevención de suicidio infantil y juvenil, pero “la gente no está comprometida”, hasta que ocurre una desgracia cerca, además “hay muchísimos suicidios consumados o intentos que no salen a la luz pública. Se habla muy poco del acoso escolar, pero arruina a familias enteras, no salen adelante psicológicamente en toda su vida o se mudan de Isla”.
Laura impulsó esta iniciativa para la prevención del acoso escolar y de la conducta suicida en la infancia y la juventud, tras el suicidio en febrero de 2025 de su hija Lucía, de 12 años, en Puerto de la Cruz, tras sufrir acoso escolar prolongado.
El 90% de estudiantes con autismo ha sufrido acoso escolar, en el 60% de los casos de manera recurrente, denunció Autismo España.