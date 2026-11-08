Educación desmiente la suspensión de clases este lunes en Canarias por Bruna

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha desmentido este domingo, 8 de noviembre, un mensaje que circula por las redes sociales y que anuncia la supuesta suspensión de las clases presenciales este lunes, 9 de noviembre, en algunas Islas debido a la borrasca Bruna. El departamento autonómico asegura que esa información es falsa.
La Consejería que dirige Poli Suárez ha salido al paso de esta publicación para evitar confusiones entre las familias, el alumnado y el profesorado del Archipiélago.
Según ha aclarado Educación, no se ha anunciado ninguna suspensión de la actividad lectiva presencial para este lunes por el motivo que señala el mensaje difundido en redes sociales.
El departamento autonómico pide expresamente a la ciudadanía que evite compartir esta información falsa y que contraste cualquier aviso relacionado con la actividad escolar a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.
La borrasca Bruna mantiene las prealertas en Canarias
El desmentido se produce después de un fin de semana marcado por la llegada de la borrasca Bruna, que ha obligado al Gobierno de Canarias a activar distintas medidas preventivas por lluvias, viento y fenómenos costeros.
Sin embargo, la evolución del temporal ha sido más favorable de lo inicialmente previsto.
La Dirección General de Emergencias actualizó este domingo, a partir de las 11.30 horas, la situación meteorológica y pasó a prealerta por lluvias en todas las Islas, después de que el frente asociado a Bruna llegara al Archipiélago más debilitado de lo esperado.
Además, el Ejecutivo autonómico dio por finalizada la prealerta por riesgo de inundaciones, aunque mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas.
Dónde consultar si se suspenden las clases en Canarias
Ante la circulación de mensajes sobre posibles cancelaciones, Educación recuerda que cualquier decisión relacionada con la suspensión de las clases debe contrastarse mediante comunicaciones oficiales.
Las familias pueden consultar la información en la web oficial de la Consejería de Educación y en sus canales institucionales.
La recomendación es no dar por válidos mensajes reenviados por WhatsApp u otras redes sociales sin comprobar su procedencia, especialmente cuando anuncian cambios en el funcionamiento de los centros educativos.
De momento, y según la aclaración trasladada por Educación, no existe una suspensión de clases anunciada para este lunes 9 de noviembre por la borrasca Bruna, sin perjuicio de las actualizaciones que puedan producirse si cambia la situación meteorológica.