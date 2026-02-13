Comer en un pueblo pesquero de Tenerife: la tasca con nota casi perfecta que mantiene la tradición

Disfrutar de la gastronomía en un pueblo pesquero de Tenerife que no ha perdido un ápice de su esencia es un lujo cada vez más buscado. Hacerlo, además, en una tasca que apuesta por la comida casera y que ostenta una puntuación de 4,8 sobre 5 en portales de referencia como Tripadvisor, convierte la experiencia en una cita obligatoria.
Hablamos de La Tasquita Lucas, situada en el emblemático pueblo de San Andrés. Este rincón tinerfeño ha logrado preservar su tradición marinera frente al avance de otras zonas más masificadas, y establecimientos como este son los guardianes de ese legado culinario.
El bar donde sirven los mejores churros de pescado
En esta tasca destaca la cocina honesta, donde el producto del mar es el protagonista absoluto. No es casualidad que siempre esté lleno; sus sardinas frescas, los camarones recién traídos y, especialmente, sus churros de pescado, son reclamos que atraen a comensales de toda la isla.
Pero la carta no se queda solo en el mar. Entre sus fogones también preparan opciones que sorprenden:
- Croquetas de boletus: Cremosas y con el sabor intenso del monte.
- Papas bravas: Una curiosa versión propia que se ha convertido en fija en todas las mesas.
Ubicación y precios: calidad al alcance de todos
Ubicada en la avenida de Pedro Schwartz, número 13, esta tasca no solo destaca por su calidad, sino también por sus precios razonables. Muchos usuarios de portales especializados coinciden en señalar que es uno de los mejores lugares para comer bien sin excesos en la factura.
Es importante destacar que abre únicamente para almuerzos. Debido a su tamaño y a que suele estar muy concurrida, la recomendación de los locales es llegar temprano para no quedarse sin mesa en este refugio de la tradición canaria.