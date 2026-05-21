Urgente: la Guardia Civil pide ayuda para encontrar a José Miguel, desaparecido en Tenerife

La Guardia Civil ha activado un dispositivo urgente de búsqueda y localización para encontrar a José Miguel, de 61 años de edad, desaparecido en el municipio de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, desde el pasado lunes 18 de mayo de 2026.
Según ha informado la Benemérita, las labores de rastreo se están concentrando intensamente en los núcleos de Piedra Hincada, Aguadulce y Playa San Juan.
Descripción física y vestimenta
En el momento de su desaparición, el José Miguel vestía:
- Un polo de manga corta color azul oscuro.
- Bermudas cortas combinadas en colores azul oscuro y gris.
- Zapatillas blancas con detalles en color rojo.
Teléfonos de contacto y colaboración ciudadana
Las autoridades ruegan la máxima colaboración de los vecinos del sur de la Isla y de cualquier persona que haya podido transitar por las zonas de búsqueda en los últimos días.
Si dispone de cualquier información relevante que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor, póngase en contacto de inmediato con la Guardia Civil a través de los siguientes números de teléfono habilitados: 062 (Teléfono de emergencias de la Guardia Civil) y/o 922 13 81 76.