Detectan por primera vez la avispa asiática en Canarias: así puedes identificarla

La avispa asiática o avispón asiático (Vespa velutina ssp. nigrithorax) ha sido detectada por primera vez en Canarias. El hallazgo se produjo en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria, donde se encontró un nido con 93 ejemplares de esta especie invasora presente en España desde 2010 y extendida sobre todo por el norte de la Península Ibérica.
Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos de la capital grancanaria retiró los ejemplares e informó de inmediato a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Canarias (RedEXOS), dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.
Las avispas fueron sacrificadas mediante congelación y, después de la recogida de muestras y del análisis morfológico realizado por personal experto, quedó confirmada la identificación de la especie.
Canarias activa un protocolo tras el hallazgo
Tras la detección de la avispa asiática en Canarias, el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria han puesto en marcha un protocolo de seguimiento y control.
Las actuaciones incluyen la instalación de trampas atrayentes en parques urbanos cercanos al lugar donde apareció el nido para intentar localizar posibles avisperos adicionales.
Además, también se colocarán trampas en el entorno del Puerto de Las Palmas con la colaboración de la Autoridad Portuaria. El objetivo es determinar la extensión y el estado evolutivo de la población detectada antes de iniciar nuevos trabajos de control, previstos antes de la llegada del otoño.
La Consejería también ha informado al sector apícola y trabaja de forma coordinada con distintas administraciones y con la Policía Canaria.
Qué dicen los expertos sobre este primer foco
Los especialistas consultados consideran “positivo” que este primer foco haya sido detectado durante la primavera, ya que en esta época las colonias todavía están empezando a crecer y “es improbable” que la especie se encuentre en condiciones de reproducirse.
Sin embargo, los expertos reconocen que todavía existe incertidumbre sobre cómo influirán las condiciones climáticas de Canarias en el comportamiento y el ciclo anual de esta especie invasora.
En esta primera fase, los especialistas consideran que lo más adecuado es alertar sobre los avistamientos en lugar de intentar eliminar ejemplares sin control.
Cómo identificar a la avispa asiática
La Vespa velutina puede reconocerse por su tamaño, ya que alcanza hasta tres centímetros de largo, aproximadamente el doble que la Vespula germanica, la especie de avispa más común en Canarias.
También presenta un patrón de color característico: cuerpo oscuro, patas amarillas y una banda amarillo-anaranjada en la parte inferior del abdomen.
Su gran tamaño explica que el aguijón sea más grande y que la picadura resulte más dolorosa, ya que inocula una mayor cantidad de veneno. No obstante, los expertos precisan que su toxicidad “es similar” a la del resto de especies de avispas.
El mayor riesgo afecta a las personas alérgicas a las picaduras de abejas o avispas.
Piden no intentar retirar nidos sin ayuda especializada
La Consejería advierte de que los Equipos de Protección Individual utilizados habitualmente en apicultura “no protegen adecuadamente” frente a la avispa asiática.
Por este motivo, insisten en que cualquier retirada de nidos debe quedar reservada exclusivamente a personal especializado y realizarse en horario nocturno, cuando la actividad de la colonia disminuye.
Las recomendaciones generales a la ciudadanía pasan por evitar cualquier interacción directa con estas avispas, que solo suelen mostrarse agresivas en las inmediaciones de sus nidos.
Ante cualquier avistamiento, se pide avisar al CECOES 1-1-2 o enviar fotografías y vídeos de los ejemplares o de los nidos al WhatsApp de RedEXOS, en el número 646 601 457.
Dónde puede aparecer la avispa asiática
Los expertos señalan que la detección de esta especie es más probable en zonas cercanas a fuentes, depósitos de agua o piscinas, ya que las avispas necesitan hidratarse con frecuencia, especialmente cuando se aproxima el verano.
Al tratarse de una especie carnívora que se alimenta principalmente de abejas comunes y otros polinizadores silvestres, también puede aparecer cerca de colmenas, donde acude para cazar.