Vuelve la calima: la Aemet detalla las zonas de Canarias más afectadas y dónde se rozarán los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido la predicción para este viernes, 22 de mayo, en Canarias confirmando un escenario meteorológico caracterizado por la presencia de calima ligera, nubosidad variable y un repunte en la intensidad del viento en puntos específicos del archipiélago.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En la provincia occidental, el cielo se presentará poco nuboso con intervalos en el sur y oeste durante las primeras horas de la mañana. Por la tarde, se espera la entrada de nubes altas, mientras que en el norte predominarán los cielos nubosos.
La Aemet destaca la presencia de calima ligera que afectará principalmente a las zonas altas y de medianías.
Respecto a las temperaturas, los termómetros registrarán un ligero ascenso en zonas altas, manteniéndose sin cambios significativos en el resto de las cotas. Los valores térmicos oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado de componente norte a noroeste. No obstante, se registrarán intervalos de fuerte de madrugada y, especialmente, a últimas horas del día en la vertiente sur de Anaga, donde la agencia meteorológica no descarta que se produzca alguna racha puntualmente muy fuerte.
La previsión en la provincia de Las Palmas
La predicción para la provincia oriental detalla que en el norte de Gran Canaria, por debajo de los 700 a 800 metros de altitud, predominarán los cielos nubosos, aunque se prevé la apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.
En el resto de las zonas de la Isla, el panorama será de poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en los litorales por la mañana y nubes altas por la tarde. Al igual que en la provincia vecina, se mantendrá la calima ligera en medianías y zonas altas.
En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet pronostica un predominio de cielos nubosos en el oeste, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de estos territorios estará poco nuboso, apareciendo intervalos de nubes altas durante la tarde junto a la presencia de calima ligera.
Las temperaturas en esta provincia se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros registrarán una variación que irá desde los 19 grados de mínima hasta los 22 grados de máxima. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, los termómetros podrían llegar hasta los 26 y 28 grados en Arrecife y Puerto del Rosario, respectivamente.
El viento soplará moderado del noroeste, incrementando su intensidad a intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad de la jornada. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes a últimas horas del viernes.