La Aemet advierte de un fenómeno significativo en Tenerife en las próximas horas: las zonas afectadas

La previsión del tiempo en la provincia occidental de cara a las próximas horas cuenta con una particularidad muy llamativa. Mientras el Archipiélago mantiene una tónica general de estabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha incluido un matiz específico dentro de su apartado de fenómenos significativos que pone el foco sobre la isla de Tenerife de cara al cierre de la jornada.
Rachas muy fuertes, según la Aemet
La evolución del tiempo en Tenerife el jueves vendrá marcada por la intensidad del viento a medida que avance el día. Aunque en las zonas bajas predominará el componente norte con intervalos de fuerte por la noche en las vertientes noroeste y sudeste, el punto más intenso llegará al final de la jornada, cuando “no se descartan, en Tenerife, rachas localmente muy fuertes del noroeste a últimas horas en el extremo noroeste y al sur de Anaga”.
En cuanto al estado del cielo en la Isla, el norte amanecerá con cielos nubosos, pero la previsión oficial confirma que se irán abriendo amplios claros durante las horas centrales del día.
En las zonas altas y en el resto de vertientes tinerfeñas la jornada transcurrirá poco nubosa o despejada, con algunos intervalos nubosos en el sur por la mañana.
Las temperaturas registrarán una jornada sumamente agradable, con una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C en Santa Cruz de Tenerife.
Estabilidad y calima en el resto de Canarias
Fuera de la geografía tinerfeña, el tiempo se mantendrá bajo los parámetros de la estabilidad primaveral. Los termómetros en el resto de las islas continuarán sin grandes variaciones o experimentarán un ligero ascenso en las medianías. En Las Palmas de Gran Canaria, el mercurio se moverá en valores contenidos de entre 19 °C de mínima y 23 °C de máxima.
El viento en las medianías y zonas altas de las demás islas soplará de flojo a moderado con componente sudeste. Respecto al polvo en suspensión, la previsión reduce su impacto a una presencia de calima en altura que afectará de manera exclusiva a las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura.