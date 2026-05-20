La organización de las vacaciones escolares de los más jóvenes ya tiene una alternativa pública en la Isla. El área de Juventud del Cabildo de Tenerife ha abierto de forma oficial el proceso de solicitud para el programa “Verano Joven 2026”.
Se trata de una convocatoria que ofrece campamentos de verano en plena naturaleza 100% subvencionados, lo que significa que no supondrá ningún desembolso económico para las familias beneficiarias.
Fechas, turnos y edades: la gran novedad de este año
Las actividades se concentrarán en las instalaciones del Campamento de la Esperanza, en el municipio de El Rosario, con turnos de ocho días y siete noches. Como principal novedad para esta edición de 2026, la administración insular ha rebajado la edad mínima de acceso, permitiendo la entrada por primera vez a niños y niñas de 10 y 11 años.
Las 90 plazas disponibles se han distribuido rigurosamente en tres grupos de edad:
- Grupo 1 (De 10 a 11 años): para nacidos en 2015 o 2016. La estancia se desarrollará del 6 al 13 de julio de 2026.
- Grupo 2 (De 12 a 13 años): para nacidos en 2013 o 2014. El campamento tendrá lugar del 14 al 21 de julio de 2026.
- Grupo 3 (De 14 a 15 años): para nacidos en 2011 o 2012. El turno se fija del 22 al 29 de julio de 2026.
El presupuesto total asignado para la actividad es de 95.000 euros. Esta partida cubre de forma íntegra el traslado de ida y vuelta, el alojamiento, la manutención completa, el equipo de monitores cualificados y el seguro de accidentes obligatorio.
Requisitos obligatorios para entrar en el sorteo
Debido a que las plazas son limitadas, la adjudicación final se realizará mediante un sorteo público. Para poder participar en él, los tutores legales deben acreditar los siguientes criterios excluyentes:
- Empadronamiento: estar registrado en cualquier municipio de la isla de Tenerife.
- Fecha de nacimiento: haber nacido estrictamente entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.
- Conciliación justificable: acreditar la necesidad de la plaza por motivos laborales, desempleo de ambos progenitores, tener a cargo a personas dependientes o por situaciones de violencia de género.
El periodo para tramitar las solicitudes por vía telemática expira el próximo 3 de junio de 2026.