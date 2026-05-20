La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Canarias: llega calima y rachas de viento muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el pronóstico del tiempo para este miércoles, en el que se espera el regreso de la calima ligera a los cielos de Canarias, la persistencia de vientos fuertes con rachas muy intensas en diversas áreas del archipiélago y una tendencia al alza en las temperaturas en zonas de interior y cumbres.
En las aguas del archipiélago canario se esperan vientos del nordeste de fuerza 4 a 5, con la posibilidad de repuntes que alcancen la fuerza 6. La situación marítima será de marejada a fuerte marejada, con áreas puntuales de marejadilla, y se registrará mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros de altura.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En la isla de Tenerife, predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1200 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán amplios claros durante las horas diurnas. En el resto del territorio estará poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nocturnos en las costas del sur. Las medianías orientadas al sur registrarán calima ligera en altura.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios, excepto por un ligero ascenso en zonas altas, especialmente en las medianías del norte, donde las máximas podrán ser moderadamente más altas. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima. El viento soplará moderado de componente norte, siendo ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y el litoral este durante el día.
En La Gomera, se prevén cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-1000 metros con posibilidad de lloviznas ocasionales y claros en las horas diurnas. Habrá calima ligera en altura en zonas altas del sur. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado de las máximas en cumbres. Los termómetros en San Sebastián de La Gomera registrarán 18 grados de mínima y 23 de máxima. El viento será moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el litoral este.
En la isla de La Palma, la nubosidad se concentrará en el nordeste por debajo de los 1100-1300 metros, donde no se descartan lloviznas ocasionales. Se espera calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste por la tarde. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso de ligero a moderado en el interior. En Santa Cruz de La Palma, la mínima será de 18 grados y la máxima de 22. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.
Por su parte, El Hierro presentará cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 800-1000 metros con opción de lloviznas aisladas. La calima ligera aparecerá en altura en las zonas altas del sureste durante la segunda mitad de la jornada. En Valverde, las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste.
Previsión para la provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, se espera predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, con probabilidad de lloviznas ocasionales y apertura de claros en las horas centrales. El resto de zonas estará poco nuboso, con intervalos nocturnos en la costa sur y calima ligera en medianías y zonas altas orientadas al sur.
Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en zonas altas y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria, el termómetro marcará 18 grados de mínima y 23 de máxima. El viento de componente norte será moderado, con intervalos de fuerte y rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste durante el día.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos en el oeste y poco nubosos en el resto. La calima ligera será más significativa en zonas altas durante la segunda parte del día. Las temperaturas máximas registrarán un ligero ascenso, principalmente en el norte y este. En Arrecife, las temperaturas irán de los 17 a los 26 grados, mientras que en Puerto del Rosario oscilarán entre los 17 y los 25 grados. El viento de componente norte soplará moderado, con intervalos fuertes en el interior y en el sur de Jandía.