La Universidad Europea de Canarias celebra su Acto de Graduación 2026

La Universidad Europea de Canarias celebró el pasado 14 de mayo el Acto de Graduación del curso académico 2025-2026, un evento en el que participaron más de 270 estudiantes de cerca de 400 egresados en los grados y posgrados de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Escuela de Arquitectura.
El acto tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife y contó como padrino de promoción con el catedrático en Pediatría y exrector de la ULL, Eduardo Doménech Martínez.
El doctor Doménech Martínez aseguró que “la universidad ve cumplida hoy su misión de entregar a la sociedad una nueva promoción de profesionales que, estoy seguro, contribuirán a desempeñar un importante papel en nuestra comunidad y, de esta forma, la sociedad se beneficiará de su hacer profesional”.
Por su parte, la rectora, Cristiana Oliveira, indicó en su discurso que, la Universidad Europea de Canarias, “somos una universidad joven, exigente y conectada con la realidad profesional. Formamos parte de un grupo universitario internacional que entiende la educación como una experiencia viva, práctica y transformadora”.
Asimismo, afirmó que “nuestro modelo se apoya en el aprendizaje experiencial y en una idea clara: se aprende mejor cuando el conocimiento se pone en práctica. Y en Canarias, este modelo de universidad tiene además una responsabilidad especial: debemos formar talento para el desarrollo y el crecimiento social y económico de nuestro territorio”, agregó Cristiana Oliveira.
El evento contó con la asistencia del director general de la Universidad Europea, Javier Riaño, además de diversos representantes institucionales, tales como el alcalde de La Orotava, Francisco Linares; el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez Ascanio; el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega; la directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ECCUEE), Rosa Suárez Vega, o el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo en el Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, entre otras personalidades.