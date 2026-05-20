Cambian los coches en Europa: así será el sistema obligatorio que impedirá arrancar si has bebido alcohol

Los vehículos de nueva homologación vendidos en la Unión Europea deberán incorporar sistemas preparados para la futura instalación de un alcoholímetro antiarranque, conocido como alcolock, dentro de las medidas impulsadas por Bruselas para reforzar la seguridad vial y reducir las muertes en carretera.
La normativa europea no obliga a que todos los coches lleven ya instalado este dispositivo, sino que exige una interfaz estandarizada que permita conectarlo fácilmente en caso de que las autoridades lo requieran en el futuro o en determinados supuestos concretos.
La medida forma parte de la estrategia comunitaria conocida como Visión Cero, cuyo objetivo es reducir drásticamente el número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tráfico antes de 2050 mediante nuevas tecnologías, regulación y campañas de prevención.
Qué es el alcolock y cómo funciona
El sistema alcolock funciona de forma similar a un etilómetro. Antes de arrancar el vehículo, el conductor debe soplar en una boquilla conectada al dispositivo. Si el sistema detecta una tasa de alcohol superior a la permitida, el motor queda bloqueado y el coche no puede ponerse en marcha.
Esta tecnología ya se utiliza en varios países europeos, especialmente en programas dirigidos a conductores reincidentes por alcoholemia o en determinados servicios de transporte profesional.
La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que el conductor debe realizar una prueba de aire espirado antes de iniciar la marcha y repetirla si el vehículo permanece detenido durante más de 30 minutos.
Las nuevas tecnologías obligatorias en los coches
La Unión Europea aprobó hace años un paquete de medidas de seguridad que se ha ido implantando progresivamente en los vehículos nuevos.
Desde julio de 2024, muchos modelos ya incorporan de forma obligatoria sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos destacan:
- el asistente inteligente de velocidad (ISA)
- el sistema de mantenimiento de carril
- la frenada automática de emergencia (AEB)
- los sensores o cámaras de marcha atrás
- el detector de fatiga y distracciones
- la denominada caja negra o registrador de datos de eventos (EDR)
A estas tecnologías se suma también la preinstalación para el alcoholímetro antiarranque.
La fecha clave: julio de 2026
El calendario europeo prevé nuevas fases de implantación normativa hasta el 7 de julio de 2026, momento en el que los vehículos nuevos deberán cumplir íntegramente con todos los requisitos técnicos establecidos por el Reglamento General de Seguridad de la UE.
Entre las novedades que se extenderán al conjunto del mercado figura la luz de frenado de emergencia ESS (Emergency Stop Signal), un sistema que ya utilizan desde hace años fabricantes como Mercedes-Benz, BMW, Audi o Volvo Cars.
Además, también se ampliarán algunos requisitos de registro de datos en vehículos pesados como camiones y guaguas.
El alcolock ya es obligatorio en parte del transporte profesional
En España, la Ley 18/2021 ya introdujo la obligatoriedad de disponer de alcoholímetros antiarranque en determinados vehículos destinados al transporte de viajeros.
La normativa establece que los vehículos de categorías M2 y M3 —principalmente guaguas— que dispongan de interfaz homologada deberán contar con estos sistemas y utilizarse por parte de los conductores.
La DGT sostiene que este tipo de dispositivos puede ayudar a reducir de forma importante los accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante.